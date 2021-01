Rachel Vennya Ingin Anak-anaknya Selalu Merasa Disayang

TEMPO.CO, Jakarta - Empat tahun menikah, Rachel Vennya dan Niko Al Hakim telah dikaruniai dua buah hati, Xabiru Oshe Al Hakim, 3, dan Aurorae Chava Al Hakim, 1. Rachel sering berbagi momen kebersamaannya dengan buah hati. Dia juga sering berbagi tips parenting dengan pengikutnya di media sosial.

Dalam setiap unggahan tentang pengasuhan, Rachel terlihat ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Satu hal yang penting dalam pengasuhan, menurut dia, adalah anak-anaknya harus merasa selalu disayang meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan.

"Misalnya nanti kayak hidup kamu tuh susah, atau enggak nyenengin, atau kayak bikin kamu pengen nangis semalaman, itu hal yang boleh kamu rasain dan wajar. Tapi jangan pernah merasa kamu gak ada yang sayangin. Karena kasih sayang kamu berlimpah-limpah. Aku cuma pengen tahu kalau dia disayang," tutur Rachel dalam vlog terbaru #DrinksWithBoy episode 9 di kanal YouTube Boy William, Kamis, 28 Januari 2021.

Selebgram dengan jumlah pengikut 5 juta itu juga berharap anak-anaknya tumbuh besar menjadi pribadi yang penuh pengertian.

"Aku ingin (kedua anaknya) pengertian sama kondisi apa pun itu. Karena enggak selamanya kita hidup sesuai yang kita mau. Dan pasti kadang ada posisi dunia kejam banget sama kita," ujar dia.

Ditanya tentang isu renggangnya hubungan dengan Niko Al Hakim, Rachel mengatakan saat ini sedang berada dalam kondisi yang paling buruk dalam hal hubungan. Namun, bukan berarti pernikahannya buruk.

"Sebenarnya yang aku lakuin most of the time sama pasangan aku itu wonderful. Aku selalu bilang sama diriku sendiri kalau lagi sedih aku selalu merasa kayak, ini bakal lewat. Aku bahagia pun mikir ini bakal lewat. Jadi aku selalu mikir bahagia - sedih - bahagia - sedih, begitu sampai mati," kata dia.

Meski sedang dalam kondisi tidak menyenangkan, Rachel mengatakan masih sangat menyayangi suaminya.

"Aku tujuh tahun sama dia, sayang bangetlah," kata Rachel ketika ditanya Boy apakah dia masih cinta pada Niko.

Baca juga: Sempat Takut, Rachel Vennya Menerima Hidup dengan Bipolar

Namun, Rachel mengatakan ini untuk pertama kalinya dia memprioritaskan diri sendiri. Biasanya dia selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan karena takut membuat orang kecewa. Terutama keluarganya. Sebab keluarganya menganggap dia sosok yang membanggakan.

Bahkan ketika keluar rumah pun Rachel selalu memikirkan perasaan ibunya. Akankah ibunya bangga dengan apa yang dia kerjakan?

"Apalagi sekarang udah punya anak, anak-anakku proud nggak ya kalau aku begini. Jadi aku selalu mikirin, sampai mamaku bilang, 'Boleh nggak pikrin diri kamu sendiri karena kamu nggak perlu bikin semua orang bangga tapi kalau kamu bahagia semua orang bangga.' Jadi anak aku, mama aku akan bangga kalau aku bahagia," kata Rachel Vennya.

SILVY RIANA PUTRI | MILA NOVITA