Anak Tiri Kamala Harris, Ella Emhoff, Dikontrak Agensi Model Gigi Hadid

TEMPO.CO, Jakarta - Ella Emhoff, anak tiri Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, memulai kariernya di dunia model. Dia menandatangani kontrak dengan IMG Models, agensi model yang menaungi banyak supermodel seperti Gigi Hadid, Bella Hadid, Gisele Bündchen, Stephanie Seymour, Karlie Kloss, dan Lily Aldridge.

Presiden IMG Models Ivan Bart mengatakan bahwa kesepakatan ini dibuat bukan karena bentuk, ukuran, atau jenis kelamin.

“Ella mengkomunikasikan momen ini pada waktunya. Ada sifat nakal dan kegembiraan yang dia tunjukkan,” kata dia kepada New York Times, Kamis, 28 Januari 2021.

Ivan Bart tertarik pada Ella ketika anak kedua Doug Emhoff ini mengenakan mantel Miu Miu yang berkilauan pada saat inagurasi ibunya pekan lalu. “Wow, dia sedang mengkomunikasikan mode,” dia berpikir.

Emhoff memang memiliki ketertarikan pada mode. Saat ini dia adalah mahasiswa senior di Parsons School of Design di New York, mempelajari seni rupa dengan fokus pada tekstil. Dia juga telah menjadi model "on and off" selama beberapa tahun terakhir dengan agensi yang lebih kecil, menurut Times.

Emhoff mengaku terkejut dengan kontrak yang baru dia tanda tangani ini. Sebab, sebelumnya dia tak pernah memikirkan dunia model profesional akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Baca juga: Gaya Trendi Ella Emhoff saat Pelantikan Kamala Harris, Coat Miu Miu dan Dress

"Sebagai seseorang yang, seperti banyak gadis muda di luar sana, memiliki masalah kepercayaan diri, menakutkan berada di dunia yang sangat fokus pada Anda dan tubuh," kata Emhoff.

Tapi dia berharap untuk menjadi bagian dari perubahan yang terjadi dalam industri modeling yang memungkinkan lebih banyak keragaman. Mungkin dia akan menunjukkan dirinya melalui potongan rambut funky atau tato aneh. Dia memiliki sekitar 18 tato yang sebagian dia buat sendiri saat menjalani karantina selama pandemi, yang mungkin bellum diketahui orang tuanya.

"Saya memilih waktu yang saya inginkan untuk menunjukkan gaya saya," kata perempuan 21 tahun itu.

Emhoff sudah menarik perhatian industri fashion ketika dia tiba di pelantikan presiden dengan mengenakan mantel Miu Miu. Dia juga bersemangat bergabung dengan dunia fashion dan berharap bisa melakukan sesuatu yang baik.

"Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Jika saya bisa melakukan apa pun untuk membantu, saya ingin, dan saya pikir kesempatan ini akan sangat bermanfaat untuk itu."

Kesepakatan Ella Emhoff dengan IMG Models diumumkan beberapa hari setelah penyair Amanda Gorman, 22, juga menandatangani kontrak setelah membuat heboh dengan pembacaan puisinya tentang "The Hill We Climb" selama pelantikan Presiden Joe Biden dan wakilnya, Kamala Harris, minggu lalu.