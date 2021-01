Ganti Camilan dengan 6 Makanan yang Bantu Bakar Lemak Ini demi Perut Rata

TEMPO.CO, Jakarta - Godaan ngemil selama di rumah saja bisa jadi ancaman untuk resolusi hidup lebih sehat dengan perut rata di 2021. Tapi bukan berarti Anda terpaksa berhenti ngemil. Cara mudahnya adalah mengganti camilan dengan yang lebih sehat, selain olahraga rutin.

Dilansir dari eatthis.com, berikut enam makanan yang membantu menyingkirkan lemak agar perut rata.

1. Quinoa

Quinoa mengandung protein yang mengisi perut dua kali lebih banyak daripada biji-bijian sereal biasa, lebih sedikit karbohidrat penambah glukosa, serta menawarkan lemak sehat. Peneliti dari Penn State membuktikan bahwa pelaku diet yang makan biji-bijian kehilangan lemak perut dua kali lebih banyak dibandingkan orang yang mengonsumsi produk tepung putih dengan jumlah kalori yang sama.

2. Teh hijau

Katekin, antioksidan kuat yang ditemukan dalam teh hijau, dikenal dapat meningkatkan metabolisme. Sebuah studi oleh peneliti Jepang menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi 690 miligram katekin dari teh hijau setiap hari memiliki indeks massa tubuh yang lebih rendah dan ukuran pinggang yang lebih

3. Kefir

Selain protein yang memicu rasa kenyang, probiotik dalam kefir dapat mempercepat penurunan berat badan. Ilmuwan Inggris menemukan bahwa organisme aktif kefir mendorong pemecahan molekul lemak pada tikus, mencegah tikus bertambah berat badannya. Meski masih perlu dibuktikan pada manusia., tidak ada bahayanya, lo, mengonsumsi produk probiotik.

Baca juga: 5 Kebiasaan Simpel Pagi Hari untuk Mengecilkan Lemak Perut

4. Alpukat

Alpukat jadi salah satu makanan andalan dalam diet Mediterania, diet yang dianggap terbaik di 2021. Buah ini mengandung banyak lemak tak jenuh tunggal yang sehat (seperti pada minyak zaitun), yang yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan penurunan berat badan. Sebuah penelitian longitudinal yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine menemukan bahwa diet Mediterania dengan lemak sehat lebih efektif daripada diet yang menghindari lemak sama sekali.

5. Telur

Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa orang yang meningkatkan persentase kalori berbasis protein dalam makanannya membakar 71 kalori lebih banyak sehari, yaitu 7,4 pon setahun.

6. Grapefruit

Jeruk Bali dapat mempercepat penurunan berat badan. Keasaman buah memperlambat pencernaan karena butuh waktu lebih lama untuk bergerak melalui sistem pencernaan sehingga merasa kenyang lebih lama dan lebih puas. Selain membantu bikin perut rata, jeruk Bali juga mengandung vitamin C yang baik untuk menurunkan kolesterol dan menurunkan risiko stroke, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker.