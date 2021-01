Mandy Moore Sempat Tak Menduga Bisa Hamil Usai Diduga Endometriosis

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore menceritakan kehamilannya yang tidak direncanakan sebelumnya. Aktris This Is Us saat ini sedang menantikan anak pertamanya, seorang putra, dengan suaminya Taylor Goldsmith. Dalam cerita sampul Rompel, Moore sempat berkonsultasi dengan dokter kesuburan sebelum hamil, dan berencana menjalani operasi agar bisa hamil.

Penyanyi Silver Landings itu mengatakan dokter mencurigai dia mengalami endometriosis. "Saya sepenuhnya siap untuk menjalani operasi dan memperbaiki rahim saya dan mudah-mudahan bisa sembuh dari endometriosis, jika memang ada," kenang Mandy Moore. "Sangat menyenangkan memiliki rencana dan mengetahui penyebab aku belum hamil.' "

Tetapi ketika Moore bersiap untuk operasi, seorang spesialis kesuburan dengan santai mengatakan kepadanya bahwa dia sedang berovulasi tetapi mencatat ada kemungkinan kecil untuk hamil mengingat masalah dengan rahimnya.

"Saya rasa saya mengerti mengapa dokter memberi tahu Anda, coba saja selama setahun, dan kemudian jika tidak ada yang terjadi, Anda bisa mulai menyelidiki," lanjut Moore seperti dilansir dari laman People. "Tapi aku berharap aku tahu sebelumnya. Itu akan menjadi pengubah permainan seandainya aku memiliki informasi itu."

Moore memberi tahu Romper bahwa dia menjaga harapannya tetap rendah, bahkan ketika dia mengetahui kehamilannya. "Karena masalah dengan rahim saya ini, saya sangat ragu untuk mempercayainya dan menaruh perhatian di dalamnya," katanya. "Saya seperti menahan napas sampai 12 minggu."

Dia mengatakan suaminya, telah membaca dan belajar dari buku-buku menjadi ayah - meskipun dia pikir suaminya telah menjadi orang tua untuk sementara waktu. "Saya pikir dia telah cocok menjadi seorang ayah hampir sepanjang hidupnya. Dia telah bersiap untuk ini," kata calon ibu yang sering menyanyikan lagu untuk jabang bayinya. "Seperti di pagi hari, itu lucu, aku akan meraih ponselku dan dia akan meraih tepat buku bayi apa pun yang dia baca."

Menambahkan tentang Goldsmith, yang biasanya akan bekerja di luar jika bukan karena pandemi, Moore tentu tidak akan menghabiskan masa kehamilan ini bersama. Meski dia merasa baik saja, namun jika memiliki pengalaman ini bersama membuatnya merasa lebih solid dan bahkan lebih bersemangat menjadi orang tua dengannya.

Baca juga: Hamil Trimester Ketiga, Mandy Moore Sering Mual dan Menangis

Mandy Moore menambahkan bahwa dia ingin membesarkan anak laki-laki yang cerdas, feminis, penyayang, yang menghormati wanita, dan yang memahami batasan. Setahun lebih sedikit setelah Moore dan Goldsmith bertunangan, keduanya menikah dalam sebuah upacara di halaman belakang rumah pada November 2018. Pasangan ini mengumumkan berita kehamilan mereka pada bulan September, mengungkapkan bahwa bayi laki-laki mereka akan lahir awal 2021.