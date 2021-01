Halsey Hamil Anak Pertama, Setelah Berjuang dengan Endometriosis

TEMPO.CO, Jakarta - Halsey membuat pengumuman mengejutkan di Instagram pada hari Rabu, 27 Januari 2021, bahwa dia sedang hamil anak pertamanya dengan sang kekasih penulis skenario Alev Aydin. Beberapa selebriti seperti Emily Ratajkowski, January Jones, Olivia Rodrigo, Kelsea Ballerini, dan lainnya memberikan ucapan selamat dan doa untuk Halsey.

Alev Aydin juga berkomentar. "Hatiku sangat bahagia, aku mencintaimu, manis." Halsey dengan cepat menjawab, "Aku mencintaimu !!!!! Dan aku sudah mencintai manusia mini ini!" Di Twitter dia juga menulis "my Rainbow."

Melansir laman People, Halsey sebelumnya berterus terang tentang perjuangannya dengan kesehatan reproduksi. Kembali pada tahun 2016, dia mengungkapkan selama wawancara Rolling Stone bahwa dia hamil tahun sebelumnya, tepat sebelum ia mulai debut. Tetapi dia segera mengalami keguguran tepat sebelum pertunjukan, dia tetap tampil di atas panggung.

"Ini adalah penampilan paling emosional yang pernah saya lakukan dalam hidup saya," kenang penyanyi 26 tahun saat itu. "Itu adalah momen dalam hidupku di mana aku berpikir, 'Aku tidak merasa seperti manusia sialan lagi.'"

Dia menambahkan bahwa dia menyalahkan diri sendiri atas keguguran. Dia juga menjelaskan bahwa dia ingin menjadi seorang ibu daripada menjadi bintang pop, atau menjadi apa pun di dunia.

Pelantun "Without Me" itu juga mengungkapkan perjuangannya dengan endometriosis, termasuk beberapa operasi mengerikan yang dia jalani. Dalam penampilan 2018 di The Doctors, di mana dia meningkatkan kesadaran tentang endometriosis, dia merefleksikan pengalaman tampil melalui keguguran.

"Sensasi melihat wajah beberapa ratus remaja saat Anda mengeluarkan darah dari pakaian Anda dan masih harus melakukan pertunjukan, dan menyadari pada saat itu, saya tidak pernah ingin membuat pilihan itu lagi, melakukan apa yang saya suka atau tidak bisa karena penyakit ini," ujarnya saat itu. "Jadi saya turun tangan dan menjadi sangat agresif dalam mencari pengobatan dan saya menjalani operasi sekitar setahun yang lalu dan saya merasa jauh lebih baik."

Dalam profil Rolling Stone lainnya pada tahun 2019, Halsey berbagi bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk membekukan sel telurnya pada musim panas itu, karena khawatir endometriosis dapat mengganggu peluangnya untuk hamil. Namun, pembedahan terbukti menjadi langkah positif ke arah yang benar.

Dalam catatan album untuk album studio keduanya Manic, Halsey menjelaskan bagaimana lagu emosional "More" berhubungan dengan perjuangan kesuburannya. "Saya sangat terbuka tentang perjuangan saya dengan kesehatan reproduksi, tentang keinginan untuk membekukan sel telur saya dan menderita endometriosis dan hal-hal seperti itu," tulisnya. "Untuk waktu yang lama, saya tidak berpikir bahwa memiliki keluarga adalah sesuatu yang dapat saya lakukan, dan itu sangat, sangat penting bagi saya."

Dia melanjutkan dengan mengatakan saat itu dokter OB-GYN memberi tahunya bahwa ada peluang untuk hamil. Hal itu membuatnya terharu, dia merasa seperti naik ke tingkat kewanitaan yang berbeda. "Tiba-tiba, semuanya berbeda. Aku tidak akan pergi tur sendiri sampai mati karena aku tidak punya pekerjaan lain dan aku memberikan kompensasi berlebihan karena tidak dapat memiliki hal lain yang benar-benar kuinginkan ini. Sekarang, aku punya pilihan. Aku belum pernah punya pilihan sebelumnya," ujarnya.

Halsey kemudian memberi tahu The Guardian pada Februari 2020 bahwa menjadi seorang ibu terlihat seperti sesuatu yang akan terjadinya sebagai keajaiban. Setahun kemudian, dia dengan senang hati mengumumkan berita kehamilannya dengan galeri foto hamil yang penuh warna. "kejutan!," tulisnya, memamerkan perut besarnya.