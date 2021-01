Cerita Billie Eilish Sempat Minum Pil Diet untuk Menurunkan Berat Badan

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish kerap berbicara tentang pilihan busana dan bagaimana perasaan insecure terhadap tubuh mempengaruhi citra tubuhnya. Dia bahkan mengalami body shaming Maret lalu, dan membalasanya dengan merilis video tentang dirinya yang perlahan telanjang ke bra sebelum tenggelam ke dalam cairan berwarna hitam.

Tetapi berbulan-bulan kemudian, tepatnya di bulan Oktober, foto Eilish yang banyak dibicarakan online beredar. Dia terlihat hanya mengenakan tank top yang lebih pas daripada pakaian biasanya. Dalam cerita sampul Vanity Fair baru, Eilish merefleksikan gambar itu. "Menurutku orang-orang di sekitarku lebih khawatir hal itu daripada aku, karena alasan aku biasa mengabaikan diriku sendiri adalah karena tubuhku. Sejujurnya, aku hanya mulai mengenakan pakaian longgar karena tubuhku," ujar Billie Eilish seperti dilansir dari laman People.

Menggambarkan pertumbuhan yang dia alami dengan citra tubuhnya, Eilish, yang memiliki gangguan pemrosesan pendengaran dan didiagnosis dengan sindrom Tourette, mengatakan dia berada dalam pola pikir yang lebih sehat akhir-akhir ini dibandingkan dengan masa remajanya awal.

"Aku sangat, sangat senang, terutama, bahwa aku berada di tempat ini dalam hidupku, karena jika itu terjadi tiga tahun lalu, ketika aku berada di tengah-tengah hubungan dengan tubuhku yang mengerikan — atau lima tahun lalu, saya tidak benar-benar makan. Saya, seperti, membuat diri saya kelaparan," kata pemenang Grammy lima kali, yang menderita cedera sehingga menghancurkan impiannya menari.

Billie Eilish juga mengingat momen saat minum pil yang dapat menurunkan berat badannya. "Dan itu hanya membuat saya kencing di tempat tidur — ketika saya berusia 12 tahun. Itu gila. Saya bahkan tidak bisa percaya, saya melakukannya," ujarnya. "Saya pikir saya akan menjadi satu-satunya yang berurusan dengan kebencian saya terhadap tubuh saya, tapi saya kira internet juga membenci tubuh saya. Jadi itu bagus."

Hal ini juga akan terungkap fikl dokumenter tentangnya di Apple TV + berjudulThe World a Little Blurry, di mana dia merinci hubungan romantis yang tidak ingin dia bicarakan di depan umum.

"Itu adalah bagian besar dari hidup saya," kata Eilish Vanity Fair. "Dan tidak ada yang tahu. Hal utama inilah yang mengendalikan hidup saya." Juga dalam wawancara video baru-baru ini, dia mengatakan bahwa dia merasa paling terperangkap ketika dia berada dalam hubungan yang sangat melecehkan secara emosional.

Billie Eilish mengingat kembali momen dari hubungan, tetapi mengklarifikasi kepada Vanity Fair bahwa dia saat ini tidak memiliki hubungan dengan siapa pun. Dia mengaku saat ini dia lebih senang melajang.

Satu hal yang tidak dan belum disingkirkan oleh Billie Eilish adalah karier musiknya. Di tengah merayakan kesuksesan pemuncak tangga lagu dari "Therefore a I Am" dan "No Time to Die," lagu tema untuk film James Bond yang banyak ditunda dengan nama yang sama, dia sedang mengerjakan single untuk dirilis berikutnya.

