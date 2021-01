Cerita Kate Hudson Membesarkan Anak dengan Tiga Ayah Berbeda

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Hudson mengungkapkan ceritanya membesarkan ketiga anaknya dari tiga pasangan yang berbeda. Hudson memiliki putra dan putri, yaitu Ryder, 17, dengan mantan suaminya Chris Robinson; Bingham, 9, dengan mantan tunangan Matt Bellamy; dan Rani Rose, 2, dengan suaminya saat ini, Danny Fujikawa.

Dalam wawancara dengan USA Today yang ditayangkan pada 24 Januari, aktris 41 tahun itu menceritakan keluarga campurannya.

"Saya punya banyak ayah, saya punya anak di semua tempat,” kata dia. “Satu-satunya harapan yang benar-benar saya miliki yang sangat tinggi dalam hidup saya adalah dengan anak-anak saya dan keluarga. Selain itu, rasanya seperti, saya biarkan saja. Saya bekerja keras kemudian saya pergi dan berharap yang terbaik,” katanya sambil tertawa.

Kate Hudson tidak pernah mengenal ayahnya sendiri, musisi Bill Hudson. Aktor dan saudara laki-lakinya, Oliver Hudson, dibesarkan oleh ibunya, Goldie Hawn, dan ayah tirinya, Kurt Russell. Dia merasa sedikti terasing dari keluarganya, tapi merasa hal itu cukup umum.

“Saya pikir penting bagi orang-orang untuk membicarakannya. Jika mereka tidak dapat terhubung kembali atau jika terlalu menantang, tidak apa-apa, bukan?”

Bintang How to Lose a Guy in 10 Days itu mengakui bahwa hubungannya dengan ayah kandungnya tidak berjalan mulus.

“Saya memiliki ibu yang cantik. Saya memiliki ayah tiri yang turun tangan dan berperan sangat besar memberikan figur ayah yang dapat diandalkan dalam hidup kami,” katanya. “Tapi itu tidak mengurangi fakta bahwa kami tidak mengenal ayah.”

Selama beberapa hari di masa pandemi COVID-19, Hudson mengaku ingin bersembunyi di kamar mandi dan mencari tahu kembali tentang dirinya.

Namun, kemudian dia menyadari bahwa dia harus bersyukur masih bisa melewati hari-hari dengan baik. Meskipun, menghabiskan waktu di rumah saja selama satu tahun tak pernah terlintas dalam pikirannya.

"Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ada banyak orang di luar sana yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan kita harus tinggal (di rumah) sebentar,” kata Kate Hudson.

GLAMOUR | PEOPLE