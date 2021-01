Pesona Margin Wieheerm Berkebaya Salem saat Dilamar Ali Syakieb

TEMPO.CO, Jakarta - Margin Winaya atau Margin Wieheerm dilamar secara resmi oleh kekasihnya, Ali Syakieb, pada Sabtu, 23 Januari 2021. Kedua keluarga bertemu dalam prosesi lamaran yang khidmat dan haru di salah satu hotel mewah di Bandung.

Di acara tersebut, Margin mengenakan kebaya salem model kutu baru dengan taburan payet, dipadukan dengan kain batik hitam dan salem. Kebaya yang didesain Gugi Nugraha itu ditambahkan bros emas di dada serta selendang berwarna senada yang disampirkan di bahu kirinya.

Sebagai aksesori, dia mengenakan giwang berbentuk bunga sambil memamerkan cincin tunangan.

“I said yes,” tulis Margin dalam unggahan Instagramnya, Minggu, 24 Januari.

Margin Wieheerm dan Ali Syakieb resmi bertunangan pada Sabtu, 23 Januari 2021. (Instagram/@marginw)

Margin tersenyum manis dengan riasan flawless. Untuk wajah, dia mempercayakannya kepada makeup artis Ryan Ogilvy yang memulaskan lipstik warna pink peach dan eye shadow senada.

Rambutnya ditata oleh Mela Yusiana dengan gaya sanggul modern beraksen kepang dan poni yang membingkai wajahnya.

Serasi dengan MArgin, Ali Syakieb mengenakan kemeja batik lengan panjang bermotif sama dengan kain yang dikenakan Margin.

Sebelum bertunangan, Margin dan Ali mengunggah mengunggah foto-foto prewedding dalam berbagai tema. Salah satunya, pasangan ini mengenakan pakaian adat Minangkabau bernuansa emas.

“Every time i see you smile, I fall in love all over again,” tulis perempuan berdarah Pakistan itu di Instagram, Desember 2020 lalu.

Margin Wieheerm dan Ali Syakieb mulai terbuka tentang kedekatan mereka sejak awal 2020. Meski Ali lebih tua 13 tahun, keduanya mantap melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius.