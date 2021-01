Dakota Johnson Pertama Kali Tindik Pusar dan Tato Ditemani Ibunya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Dakota Johnson memiliki pengalaman tak terlupakan dengan ibunya, Melanie Griffith. Johnson mengungkapkan selama wawancara baru-baru ini di "The Late Late Show With James Corden" bahwa ketika dia ingin mendapatkan tindik badan saat remaja, ibunya tidak hanya setuju, tetapi juga menemaninya dan ikut mendapatkan tindik.

“Dia membawa saya untuk menindik pusar saya ketika saya berusia 14 tahun, dan dia juga menindik pusarnya. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan ini kepada Anda," kata Dakota Johnsonkepada pembawa acara TV James Corden, dan menambahkan," Ibuku membawa saya untuk mendapatkan tato pertama saya."

Melansir laman Page Six, desain itu - yang berbunyi "Acta Non Verba," frasa Latin yang diterjemahkan menjadi "tindakan, bukan kata" - adalah frasa favorit ayahnya, Don Johnson. Aktris "Fifty Shades of Grey" secara khusus memilihnya untuk menenangkan sang ayah, karena jika dia memiliki ayahnya akan marah.

Ini adalah salah satu dari total “11 atau 12” tato yang dikumpulkan Dakota Johnson selama bertahun-tahun, yang berkisar dari trio burung terbang hingga simbol tak terhingga yang dia torehkan dengan pacarnya, penyanyi Coldplay Chris Martin.

James Corden pun terkejut mengetahui Dakota Johnson penggemar berat tato. Corden mengaku bahwa dia belum pernah melihat tinta Johnson sebelumnya. "Anda tidak akan menganggap saya sebagai penjahat tato," kata Johnson seperti dilansir dari laman US Magazine. Meskipun dia menjelaskan bahwa dia memiliki 11-12 desain yang berbeda, dia mengatakan dia tidak akan mengklasifikasikannya sebagai status "iblis".

Sebelas itu konservatif. Meskipun banyak dari desain yang Daktoa Johnson suka, dia mengatakan ada beberapa yang dia sesali karena "sekarang konyol." Ini termasuk yang pertama dia dapatkan dengan ibunya, pepatah di lengannya yang berbahasa Latin itu. Ternyata, ini adalah sesuatu yang biasa dikatakan ayahnya kepadanya saat tumbuh dewasa. Dan karena ayahnya sangat membenci gagasan dia mendapatkan tato, dia memutuskan untuk menautkannya dengannya.