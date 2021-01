Fashion Katy Perry Penuh Makna Patriotik saat Tampil di Celebrating America

TEMPO.CO, Jakarta - Spesial "Celebrating America" yang mengikuti Hari Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat tidak diisi dengan banyak momen fashion besar, tetapi Katy Perry memastikan untuk memberikan tampilan utama pada finalnya. Katy Perry mengenakan gaun putih rancangan Thom Browne saat dia naik ke panggung di Washington, untuk menyanyikan lagu ikoniknya "Fireworks" saat kembang api berkilauan di atas National Mall.

Dalam unggahan akun Instagram resmi Thom Browne, menjelaskan bahwa tunangan Orlando Bloom itu mengenakan jas kasmir putih yang dibuat khusus dengan kancing berlapis satin sutra navy, korset satin sutra duchess putih, dan rok panjang sepanjang lantai yang serasi dengan kancing satin sutra merah. Sedangkan Bloom mengenakan setelan wol navy super 120-an custom, dasi sutra, dan brogue klasik.

Katy Perry dan Orlando Bloom mengenakan busana rancangan Thom Browne saat tampil dalam acara Celebrating America. Instagram.com/@katyperry

Gaun bintang pop itu menampilkan jubah dramatis yang mengalir di belakangnya, sarung tangan opera, dan pinggang seperti korset yang menampilkan detail peplum. Tetapi detail yang menonjol adalah kancing bergaya militer - kancing biru yang mengalir di bagian lengan gaun Katy Perry, dan yang merah yang mengalir ke bagian bawah roknya.

Perpaduan warna merah, putih, dan biru jelas merupakan sebuah penghormatan bagi warna sebuah bendera Amerika, seperti dilansir dari laman Insider. Merah juga menjadi warna Partai Republik, sedangkan biru adalah warna yang digunakan untuk mewakili Demokrat. Memiliki kedua warna pada gaunnya mungkin juga menjadi simbol persatuan - tema utama pelantikan Presiden Joe Biden.

Itu bukan gambar bipartisan pertama dalam fasion Hari Pelantikan. Sebelumnya pada hari itu, Wakil Presiden Kamala Harris mengenakan pakaian ungu, begitu pula Michelle Obama dan Hillary Clinton. Ungu sering dipakai oleh para politisi untuk melambangkan bipartisan karena warna tersebut menggabungkan corak biru dan merah yang masing-masing diasosiasikan dengan partai Demokrat dan Republik.

Pilihan Perry untuk mengenakan pakaian serba putih mungkin juga untuk menghormati hak pilih wanita. Warnanya telah lama mewakili gerakan tersebut - dan terutama dikenakan oleh Harris ketika dia memberikan pidato penerimaannya sebagai wakil presiden terpilih pada bulan November.

Katy Perry tampil dalam acara "Celebrating America" untuk merayakan pelantikan Presiden AS Joe Biden di Washington, U.S., 20 Januari 2021. Biden Inaugural Committee/Handout via REUTERS

Untuk melengkapi penampilannya, Katy Perry mengenakan anting Rahaminov emas putih dan berlian kustom. Seorang juru bicara merek tersebut mengatakan kepada Insider bahwa Perry memilih sendiri seorang pembuat perhiasan Amerika untuk dipamerkan di konser dan bekerja dengan merek tersebut untuk membuat anting-antingnya.

Setelah Inauguration Day yang dipenuhi mantel dengan warna cerah, fashion di acara spesial "Celebrating America" pada Rabu malam lebih mengandalkan hitam yang suram dan putih penuh harapan. Kamala Harris menukar pakaian serba ungu dengan mantel hitam dan atasan - yang tampaknya menampilkan payet - untuk acara tersebut.

Jill Biden mengganti ansambel pirusnya dengan mantel putih panjang dan gaun serasi yang dirancang oleh Gabriela Hearst. Mantel ibu negara menampilkan sulaman bunga yang mewakili bunga federal dari setiap negara bagian dan teritori Amerika Serikat.

Gaun berwarna senada terlihat saat dia dan Presiden Biden menari mengikuti penampilan Demi Lovato bersama cucu mereka saat mereka menonton acara spesial dari Gedung Putih.

Inauguration Ball secara tradisional diadakan pada Hari Pelantikan, tetapi dibatalkan tahun ini karena pandemi yang sedang berlangsung. Selain Katy Perry, acara spesial "Celebrating America", yang dipandu oleh Tom Hanks itu beberapa penyanyi yang tampil antara lain Bruce Springsteen, John Legend, dan Justin Timberlake.