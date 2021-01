Jennifer Lopez Tampil Serba Putih saat Menyanyi di Pelantikan Joe Biden

Penyanyi Jennifer Lopez tampil selama pelantikan Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat di Capitol AS di Washington, AS, 20 Januari 2021. Sejumlah tokoh ternama menghadiri pelantikan Joe Biden.REUTERS/Kevin Lamarque

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez tampil serba putih saat tampil di Pelantikan Presiden Joe Biden. Saat Lopez menyanyikan lagu "This Land is Your Land" yang diubah menjadi "Let's Get Loud," penyanyi itu mengenakan busana serba putih dari Chanel, celana berpayet, coat, serta blouse ruffle. Rambutnya disisir ke belakang bergaya kuncir ekor kuda.

Melansir laman Insider, Jennifer Lopez memasangkan pakaian serba putihnya dengan aksesori serba bling patennya, serta mutiara, yang kemungkinan besar menghormati Wakil Presiden Kamala Harris. Wanita telah mengenakan pakaian putih dalam perjuangan mereka untuk persamaan hak selama seabad terakhir, menurut National Park Service (NPS). Pada awal abad ke-20, wanita di Amerika Serikat mengadvokasi hak mereka untuk memilih.

Tiga warna penting bagi para wanita ini - ungu melambangkan kesetiaan, emas melambangkan kampanye Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton di Kansas, dan putih melambangkan kemurnian dan kebajikan, menurut CR Fashion Book. Wanita yang memperjuangkan hak pilih, mengenakan pakaian serba putih untuk pawai, dan mengenakan warna itu menjadi cara inklusif bagi orang lain untuk bergabung dengan gerakan, daripada memiliki seragam yang tepat, menurut NPS.

Di masa ketika foto dicetak dalam hitam dan putih, pakaian putih membuat gerakan wanita muncul di koran. Sejak itu, politisi wanita telah mengenakan pakaian putih monokromatik sebagai anggukan pada hak pilih, mungkin terutama di alamat Donald Trump State of the Union, seperti yang dilaporkan oleh Insider sebelumnya. Baru-baru ini, Kamala Harris mengenakan setelan serba putih untuk pidato kemenangannya, Insider sebelumnya melaporkan.

Pakaian pelantikan Jennifer Lopez serupa, tetapi dengan beberapa sentuhan berkilau - kemejanya lebih acak-acakan dan celananya tertutup payet. Jaketnya panjang, elegan, dan memiliki beberapa kancing perak. Lopez juga mengenakan gelang mutiara ke acara tersebut. Wanita di seluruh Amerika Serikat memakai mutiara untuk mendukung Kamala Harris, yang telah mengenakan anting mutiara khasnya selama momen-momen formatif dalam hidupnya dan di Amerika, The New York Times melaporkan: Dia memakainya ketika dia lulus dari Universitas Howard, disumpah menjadi anggota Kongres, mempertanyakan Brett Kavanaugh , memperdebatkan Wakil Presiden Mike Pence, dan menerima vaksin virus corona. Baru-baru ini, Harris mengenakan anting tersebut pada Hari Pelantikan.