Lilin Aroma Vagina yang Dijual Gwyneth Paltrow Meledak

TEMPO.CO, Jakarta - Lilin aroma vagina "This Smells Like My Vagina" yang dijual Gwyneth Paltrow lewat brand gaya hidupnya, Goop, meledak di ruang tamu seorang perempuan Inggris. Perempuan itu mengaku mendapatkan lilin itu ketika memenangkan sebuah kuis.

“Lilin meledak dan mengeluarkan api besar, dengan serpihan beterbangan di mana-mana,” kata Jody Thompson, 50, kepada The Sun.

“Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Semuanya terbakar dan terlalu panas untuk disentuh. Seperti ada neraka di ruangan itu,” kata konsultan media dari Kilburn, London Utara, itu menambahkan.

Thompson lalu melemparkan lilin yang menyala ke luar pintu depan.

“Itu menakutkan, tapi lucu melihat bahwa lilin vagina Gwyneth meledak di ruang tamu saya," katanya.

Paltrow, 48, meluncurkan lilin seharga US$ 75 atau sekitar Rp 1 juta yang memancarkan aroma pribadi itu pada Januari 2020.

Aroma itu diciptakan dari campuran bunga geranium, jeruk bergamot, dan cedar absolut dengan mawar Damask dan biji ambrette, menurut toko online-nya.

Lilin aroma terapi di toko Gwyneth Paltrow (dok. Goop)

"Lilin ini dimulai sebagai lelucon antara pembuat parfum Douglas Little dan GP," tulis situs web tersebut.“Keduanya sedang membuat wewangian, dan dia berseru,’Uhhh..ini baunya seperti vagina’ tapi kemudian berkembang menjadi aroma yang lucu, cantik, seksi, dan indah tak terduga.”

Seorang juru bicara Goop, Noora Raj Brown, mengatakan kepada The Post dalam sebuah pernyataan bahwa lilin Thompson yang meledak itu tidak dibeli melalui outlet jadi "kami tidak dapat memverifikasi keasliannya."

Baca juga: Gwyneth Paltrow Jual Lilin Beraroma Alat Kelamin Wanita, Ludes

“Namun, pabrik yang memproduksi lilin Goop x Heretic disertifikasi oleh The National Candle Association of America, yang mengatur bahwa lilin memenuhi pedoman keselamatan yang ditetapkan dan protokol keselamatan kebakaran ASTM dan CPSC,” kata dia melalui email.

Gwyneth Paltrow sering membuat orang takjub dengan barang-barang dagangannya di Goop. Saat ini toko tersebut bernilai sekitar 190 juta poundsterling atau sekitar Rp3,4 triliun, berkat produk-produknya yang tidak biasa dan intim.

NEW YORK POST | THE SUN