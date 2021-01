Betty White Ulang Tahun ke-99, Ini 4 Rahasia Panjang Umurnya

TEMPO.CO, Jakarta - Betty White merayakan satu tahun lagi dalam hidupnya, tetapi jika Anda bertanya tentang usianya, dia dengan cepat mengingatkan Anda tentang satu fakta penting: Itu tidak terlalu penting. Bintang televisi itu berusia 99 tahun pada hari Minggu, 17 Januari 2021 dan dia masih memiliki karier yang aktif.

"Anda tidak akan jatuh dari planet ini setelah Anda melewati usia tertentu," katanya dalam sebuah wawancara tahun 1991, "Anda tidak akan kehilangan semangat hidup Anda, atau nafsu hidup Anda, jika Anda mau."

Sekarang 30 tahun kemudian, dan menghadapi terus-menerus menyisihkan wanita yang lebih tua dalam film dan televisi, Betty White terus memiliki karier yang sukses — dan itu bagian dari rahasia umur panjangnya, bahkan jika dia mengatakan dia tidak memilikinya.

"Saya tidak punya rahasia," katanya dalam wawancara 2018 dengan Parade. Namun, pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia berencana untuk "tidak pernah" pensiun. Dalam wawancara lain, dia berkata, "Saya suka bekerja, jadi saya akan terus bekerja sampai mereka berhenti bertanya."

Meskipun dia mungkin percaya dia tidak memiliki rahasia, ada beberapa hal yang dilakukan White dalam hidupnya yang mungkin berterima kasih atas umur panjangnya seperti dilansir dari laman Mind Body Green berikut ini.

Rahasia panjang umur Betty White

1. Dia menemukan apa yang dia cintai dan menjadikannya sebagai tujuannya

Kecintaannya pada karyanya, dan tujuan yang diberikannya, mungkin merupakan bagian utama dari kesuksesan aktif White selama bertahun-tahun. Memiliki tujuan telah dikaitkan dengan peningkatan kesehatan fisik dan mental, dan juga terbukti membantu melindungi otak Anda.

White mengakui bahwa kesibukan telah menjadi bagian penting dari kehidupannya yang panjang dan produktif. Dia mendorong orang lain untuk menemukan minat dan berlari bersama mereka. "Tidak sulit menemukan hal-hal yang Anda minati," kata White kepada Katie Couric dalam sebuah wawancara untuk menandai ulang tahunnya yang ke-95. "Nikmatilah. Manjakan mereka. Dan menurutku itu membuatmu tetap waspada."

Jika menemukan tujuan hidup Anda saat ini terlalu menakutkan, mulailah dari yang kecil dan temukan beberapa hal yang Anda sukai. Bagi White, benda itu adalah akting, tetapi juga teka-teki silang dan hewan— "kecuali mungkin jenis yang berkaki dua," gurau komedian itu.

2. Dia tidak menganggap dirinya terlalu serius dan menemukan kegembiraan di mana dia bisa

Dalam wawancaranya dengan Couric, dia juga mengingatkan orang-orang untuk mengambil pandangan yang lebih luas tentang dunia dan kehidupan mereka: "Jangan memfokuskan segalanya pada Anda; itu akan cepat habis." Dia juga memikirkan tentang refleksi diri: "Anda bisa berbohong kepada orang lain — bukan saya yang akan melakukannya — tetapi Anda tidak bisa berbohong pada diri sendiri," katanya kepada People menjelang ulang tahunnya yang terakhir.

Dalam wawancara yang sama, aktris tersebut juga berbagi bahwa dia selalu mencoba untuk fokus pada melihat sisi positif, pada saat-saat bahagia dan hal-hal yang menyenangkan.

3. Dia mendukung tujuan yang dia yakini

Betty White secara aktif terlibat dalam mendukung banyak hal, banyak yang terkait dengan hal-hal yang dia sukai, seperti binatang. Dia adalah wali dari Asosiasi Kebun Binatang Los Angeles Besar dan menulis sebuah buku berjudul Betty & Friends: My Life at the Zoo. Dia juga mengatakan bercita-cita menjadi penjaga hutan atau penjaga kebun binatang sebelum memutuskan untuk berakting. Faktanya, dia sebenarnya telah menjadi penjaga hutan kehormatan.

4. Dia hidup pada saat ini

Hal lain yang dia fokuskan? Hidup di masa sekarang, dan menikmati apa yang diberikan kehidupan padanya. "Saya tidak memikirkan hal-hal yang mungkin saya lewatkan," kata Betty White kepada Parade.

Dalam wawancara Couric-nya, dia juga memberikan nasihat untuk menghadapi kesedihan demi kehilangan, dengan mengatakan dia fokus pada apa yang terjadi saat ini. "Anda tidak melihat ke depan, dan Anda mencoba untuk tidak melihat ke belakang," kata Betty White kepada pembawa acara.