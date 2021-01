Cerita Arumi Bachsin Disuntik Vaksin Covid-19, Lega Meski Takut Jarum Suntik

TEMPO.CO, Jakarta - Arumi Bachsin menceritakan pengalamannya mendapat vaksin Covid-19 melalui unggahan Instagram Story, Jumat, 15 Januari 2021. Dia mendapat vaksin pertama dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur.

Sehari sebelumnya, Arumi mendampingi suaminya, Emil Dardak, yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, mendapat vaksin pertama di Povinsi Jawa Timur. Sebelum vaksinasi, pasangan ini juga melakukan persiapan khusus beberapa hari sebelumnya.

Dia dan Emil Dardak menjalani pemeriksaan darah lengkap, serta tes PCR Swab untuk memastikan tubuhnya dalam kondisi sehat sebelum mendapat vaksin Covid-19. "Ini dasar pemeriksaan untuk memastikan kita sehat sebelum melakukan vaksinasi," ujarnya dalam tayangan kanal Youtube-nya, Kamis, 14 Januari 2021.

Ketika mendampingi sang suami, Arumi Bachsin sempat berbincang dengan Ketua Tim Tracing Satgas penanganan Covid-19 jawa Timur, Kohar Hari Santoso, untuk menjawab rasa penasarannya tentang efek usai vaksin. "Kalau memang bawaannya alergi mungkin akan bereaksi, tapi kalau mboten (tidak punya alergi) tidak terlalu tinggi reaksinya," ujar ibu dua anak itu.

Dalam tayangan itu, terlihat Arumi memerhatikan dari jauh proses vaksinasi suaminya. Bahkan ia terlihat lega usai Emil mendapat vaksin. Mereka sempat berbincang sambil menunggu obeservasi untuk mengetahui apakah ada Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI) atau tidak usai vaksin. "Alhamdulillah sekarang sudah divaksin, tensinya tadi agak tinggi, padahal sebelum masuk dibilang kalau berdebar jantungnya tolong lapor, lah saya ini dari tadi berdebar-debar, deg-degan," kata Emil Dardak.

Hari ini, Jumat 15 Januari 2021, tiba giliran ArumiBachsin mendapat vaksin Covid-19. Dia mengaku lega bisa menjalaninya. "Aku sudah lega rasanya, tadi ada kepikiransempat deg-degan sedikit, so far so good, Alhamdulillah..." kata Arumi di unggahanInstagramStory, sambil menjawab pertanyaan dari netizen.

Arumi lega karena ia tidak merasa sakit saat divaksin. Dia sempat mengaku takut jarum suntik. Tidak seperti yang ia khawatirkan, jarum yang digunakan untuk vaksin berukuran kecil, jadi dia merasa tidak sakit sama sekali. Setelah vaksin, dia mengatakan tidak merasa reaksi apa-apa, seperti pegal dan nyeri di area tubuh yang disuntik vaksin. Suhu tubuhnya pun tergolong normal. "Setelah divaksin tempat divaksin belum merasa ngilu masih biasa aja belum pegal, kalau di mas Emil ada rasanya, kalau di aku belum," ujarnya.

Baca juga: Arumi Bachsin Ungkap Tantangan Dampingi Warga yang Jalani Isolasi Mandiri

Saat mendapat pertanyaan dari netizen yang meminta tanggapan fenomena masyarakat yang takut mendapat vaksin Covid-19, Arumi Bachsin berjanji akan menjawabnya dalam tayangan Youtube khusus. Dia juga menjelaskan alasan tidak vaksinasi di hari yang sama dengan Emil Dardak, karena untuk membantu reaksi pasca vaksinasi suaminya. Tak lupa, ia berterima kasih kepada sang suami yang sudah menemaninya saat vaksin.