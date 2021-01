Nancy Pelosi Mengenakan Pakaian yang Sama untuk Dua Pemakzulan Trump

Ketua DPR AS Nancy Pelosi saat sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump, rabu, 13 Januari 2021. (tangkapan layar YouTube)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR AS Nancy Pelosi membuka debat untuk pemakzulan Presiden Donald Trump yang dianggap menghasut pemberontakan di Gedung Kongres AS, pada Rabu, 13 Januari 2021. Penampilannya mencuri perhatian karena mengenakan pakaian yang disebut sebagai "pakaian pemakaman" terbaiknya.

Foto-foto Pelosi muncul di media sosial, warganet pun dengan cepat mengenali gaun tiga perempatnya hari itu. Setelan itu sama dengan yang dipakainya saat pemakzulan Trump pada 18 Desember 2019, begitu juga dengan kalungnya. Bedanya, kali ini Pelosi mengenakan masker.

Dikutip dari People, kantor Pelosi membenarkan bahwa itu memang pakaian yang sama, hanya minus bros emas yang dikenakannya pada 2019. Menurut Daily Beast, pin tersebut adalah versi kecil dari gada DPR, simbol ketertiban dan otoritas, dua hal yang coba ditumbangkan oleh pendukung pemberontak Trump selama kerusuhan yang menyebabkan pemakzulan keduanya.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi memegang palu saat ia memimpin Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill di Washington, AS, 18 Desember 2019.[REUTERS / Jonathan Ernst]

Pilihan untuk mengenakan pakaian hitam, sama dengan banyak rekannya, dimaksudkan untuk menandakan bahwa pemakzulan adalah hari yang menyedihkan dan suram bagi negara.

Suram, ramping, dan kuat, gaun itu membuat lebih dari sekadar pernyataan mode. Ini menyoroti parahnya hasil debat dan berfungsi sebagai pengingat penting bahwa kita pernah berada di sini sebelumnya.

Beberapa berspekulasi bahwa Pelosi bisa saja mengenakan pakaian itu sebagai jimat keberuntungan. Bagi Pelosi, pakaian ini merupakan simbol ketahanan dan pengingat bahwa tindakan penguasa memang memiliki konsekuensi.

Beberapa jam setelah Nancy Pelosi menyebut Trump sebagai “bahaya yang jelas saat ini bagi bangsa yang kita semua cintai,” DPR mencapai cukup suara untuk mendakwa presiden. Donald Trump akan menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali.

POP SUGAR | THE CUT | PEOPLE