Singkong Kaya Nutrisi, Ini 5 Manfaat untuk Pencernaan dan Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Kentang tumbuk dan ubi jalar cukup populer, tetapi ada lebih banyak sayuran umbi untuk dijelajahi, karena mereka juga menawarkan nutrisi, rasa yang enak, dan keserbagunaan saat Anda memasak di rumah. Salah satunya singkong, akar bertepung yang dapat dimakan yang merupakan makanan pokok masakan Afrika Barat, Amerika Latin, dan Karibia. (Ini juga dikenal sebagai yuca, ubi kayu, mandioca, casabe, dan tapioka.)

Sejak lebih dari 8.000 tahun yang lalu, singkong adalah sumber utama karbohidrat di "Amerika Tengah dan Selatan, dan hari ini, tetap menjadi tanaman pokok di banyak negara berkembang negara karena sangat serbaguna, kaya nutrisi dan padat energi," kata ahli Ilyse Schapiro seperti dilansir dari laman Well and Good. “Ditambah lagi, singkong digambarkan dalam seni Pribumi hari ini karena dampaknya yang besar pada orang pra-Kolombia,” tambahnya.

Meskipun tanaman ini berasal dari Peru dan Bolivia, "penggunaannya menyebar dan tumbuh subur di Afrika dan Thailand juga, karena sangat tahan kekeringan," kata Kelly ahli diet Jones. "Tapi meski merupakan sumber energi yang besar, singkong mentah beracun sehingga harus disiapkan dengan benar dengan cara merendamnya dalam waktu lama, dimasak, atau difermentasi untuk keamanan dan manfaat nutrisinya." Mengapa? Singkong mentah mengandung bentuk sianida alami.

Anda dapat memasak singkong dengan cara yang mirip dengan sayuran bertepung, seperti kentang, tetapi singkong semakin populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai tepung alternatif untuk dipanggang — menjadikannya pilihan yang baik untuk penderita penyakit celiac atau yang mengikuti diet Paleo. Singkong juga memiliki sejumlah kegunaan lain, kata Jones. “Tepung tapioka, bahan tambahan yang umum, berasal dari singkong dan juga digunakan sebagai pakan ternak. Baru-baru ini beberapa negara telah mulai mengubahnya menjadi biofuel juga," kata Jones.

Berikut ini manfaat singkong untuk kesehatan dan gizi

1. Kaya vitamin C

Singkong merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, yang sangat bagus untuk mendukung kesehatan kekebalan tubuh serta produksi kolagen alami. Satu cangkir sayuran akar yang dimasak mengandung 29 miligram vitamin C, yang kira-kira 39 persen dari asupan harian yang Anda rekomendasikan. “Hubungan antara Vitamin C dan peningkatan kesehatan kekebalan telah terjalin dengan baik dan mengingat singkong mengandung sejumlah besar asam askorbat,” kata Schapiro, ini dapat dengan mudah membantu Anda memenuhi kebutuhan harian Anda.

2. Singkong juga tinggi antioksidan lainnya

Setiap porsi singkong juga menawarkan antioksidan termasuk senyawa fenolik anti inflamasi. “Memasukkan banyak sumber makanan yang berbeda dari senyawa fenolik dalam makanan Anda akan membantu untuk menyediakan berbagai antioksidan yang dapat bekerja sama untuk mendukung proses kesehatan terkait peradangan jangka pendek dan jangka panjang,” kata Jones.

3. Itu adalah sumber karbohidrat kompleks yang bermanfaat

"Makanan bertepung sering mendapat reputasi buruk, tetapi karbohidrat adalah sumber energi yang disukai dan paling efisien untuk sistem saraf pusat dan otot," kata Jones. Singkong adalah pati yang memberikan energi sekaligus menawarkan vitamin, antioksidan, dan serat tidak larut, menjadikannya karbohidrat kompleks.

4. Kaya serat

Seperti disebutkan di atas, singkong adalah sumber serat yang menyehatkan usus. "Dengan empat gram serat per cangkir singkong dalam bentuk keseluruhannya, singkong dapat berkontribusi pada asupan serat makanan yang memadai, yang terkait dengan kontrol gula darah yang lebih baik, penurunan kadar kolesterol darah, dan peningkatan kesehatan usus secara keseluruhan," kata Jones. Dan jika usus Anda senang, sistem kekebalan Anda juga!

5. Mungkin mendukung penglihatan yang sehat

"Vitamin A memainkan peran penting bagi kesehatan mata, dan varietas baru singkong diperkaya dengan karotenoid provitamin A, yang membantu meningkatkan penyerapan vitamin A," kata Schapiro. “Para peneliti menyarankan mengonsumsi singkong secara substansial dapat meningkatkan asupan vitamin A dan mengurangi risiko defisiensi terkait risiko kesehatan,” tambahnya, tetapi lebih banyak penelitian masih diperlukan untuk menarik kesimpulan yang lebih baik.

Cara memasak dengan singkong

Untuk menikmati manfaat singkong sepenuhnya, Anda harus memasaknya. “Untuk konsumsi manusia, singkong digunakan dengan cara yang mirip dengan kentang, untuk membuat tepung, roti, atau pati,” kata Schapiro.

Anda dapat memanggang dengan tepung singkong, membuat apa saja mulai dari wafel dan pancake hingga roti pipih, kue kering, dan kulit pai, saran Jones. Jika ini bukan tepung melainkan sayuran bertepung itu sendiri, Anda dapat menggunakan beberapa metode berbeda.

“Memasak dengan singkong dan membuat hidangan yuca tradisional, merebus dan menggoreng adalah metode yang paling umum,” kata Jones. “Yuca fries sangat populer dengan bumbu pedas seperti cabai rawit dan paprika atau dipasangkan dengan saus celup yang agak pedas. Anda juga bisa merebus dan menghaluskan yuca dengan bawang karamel, mirip dengan cara Anda menyiapkan kentang tumbuk, tanpa produk susu, ”tambahnya.

Jika Anda belum pernah makan sayuran umbi yang lezat ini sebelumnya, cobalah bereksperimen dengannya di dapur atau cari makanan yang dipanggang dan makanan ringan yang mengandung singkong. “Jika Anda ingin mencoba resep buatan sendiri, beberapa idenya adalah semur daging berbahan dasar singkong, biskuit singkong tanpa gluten, atau roti singkong,” kata Schapiro.