Chrissy Teigen Buat Tato Lirik Lagu John Legend di Punggungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Chrissy Teigen resmi menjadi penggemar terbesar John Legend. Baru-baru ini, model dan penulis buku masak itu mentato lirik "Ooh Laa" dari sebuah lagu dari album studio ketujuh suaminya, Bigger Love dengan huruf kursif tipis di punggungnya.

Dia mendokumentasikan proses - dan reaksi manis John Legend - dalam video tiga menit yang diposting di Instagram Selasa, 12 Januari 2021 dan menandai pembuat tato Daniel Winter alias Winter Stone dalam keterangannya.

"ooooooooh la. shoowap shoowap," tulis Chrissy Teigen di samping klip, seperti dilansir dari laman People. Sebagian besar video berisi cuplikan tato barunya, tetapi sekitar setengahnya, Legend bertanya kepada istrinya apakah dia ingat pertama kali dia mendengar lagu sentimental.

"Aku tidak ingat! Aku ingat pertama kali aku mendengar" All of Me, "Aku ingat pertama kali aku mendengar ... sejujurnya, sebagian besar lagumu. Tapi tidak yang ini."

John Legend mengatakan pasangan itu berada di kamar tidur mereka saat pertama kali dia memainkan lagu untuk Teigen, bercanda, "Kami harus mengujinya. Pastikan itu berhasil. Berhasil."

"Kami benar-benar memainkannya secara berulang untuk pertama kalinya," tambahnya. "Itu adalah pembuka percakapan yang bagus."

Pengikut Teigen terpesona dengan klip romantis di bagian komentar, dengan satu orang menulis, "Kita semua hanya mencoba hidup seperti cinta John dan Chrissy. "

"Cantik — semuanya ♥ " kata pengguna Instagram lainnya. "Aku benar-benar suka ini! Kalian memiliki cinta yang tiada duanya dan itu sangat menginspirasi! ♥ " tambah orang ketiga.

Winter Stone membagikan foto hitam putih Teigen mengangkat rambutnya untuk memamerkan tato barunya. "OOOOH LAAAA," tulisnya di Instagram, seperti dilansir dari laman People. "Sungguh suatu berkah untuk menghormati Chrissy dengan tato ooh laa ini di punggungnya! John menulis lagu seksi ini untuknya jadi wajar saja Chrissy harus menato itu bukan? !!! Dan jika Anda belum pernah mendengar album baru John Bigger Love, dengarkan itu sangat bagus!"

Sebelumnya, Chrissy Teigen membuat Tato nama Jack, di pergelangan tangannya pada akhir 2020 bersama nama anak-anaknya yang lain, Luna dan Miles, dan John. Legend juga membuat tato Jack di pergelangan tangannya selain Chrissy, Luna, dan Miles. Teigen juga memiliki tato tanggal lahir keluarganya di lengannya.

Jack adalah putra ketiga Chrissy Teigen dan John Legenda. Keduanya kehilangan Jack setelah 20 minggu kehamilan pada bulan September.

Seperti dilansir dari laman US Magazine, Teigen telah menambahkan banyak perubahan pada penampilannya akhir-akhir ini. Pada hari Minggu, 10 Januari, melalui Instagram dia berbagi petualangan wignya saat dia mencoba gaya baru berwarna ungu.

Seminggu sebelum mencoba wig, wanita 35 tahun itu menujukkan tampilan menggunakan filter. Antara permata wajah stikernya dan cincin hidung baru. "Yah, aku benar-benar harus melakukan ini ketika aku pulang," tulisnya dalam keterangan, merujuk pada rambut lilacnya. Aku bersumpah aku baik-baik saja! Saya menyadari ini sepertinya saya sedang mengalami krisis. Saya hanya ingin mulai mencari cara yang selalu saya inginkan !! ”