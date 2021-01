Emma Roberts Unggah Foto Pertama Anaknya, Rhodes Robert Hedlund

TEMPO.CO, Jakarta - Emma Roberts memperkenalkan anaknya Rhodes Robert Hedlund, yang lahir pada 27 Desember 2020. Dia mengunggah fotonya bersama bayi laki-laki itu di Instagram pada Rabu, 13 Januari 2020.

Dalam foto itu, aktris 29 tahun ini duduk di kursi luar rumah, mengenakan pakaian serba oranye. Bayinya berada dalam gendongan, mengenakan selimut berwarna serasi.

"Thank you 2020 for getting one thing right Our bright light Rhodes Robert Hedlund," tulis pasangan Garrett Hedlund, itu sebagai keterangan foto.

Ini merupakan pertama kali Roberts mengunggah foto bayinya. Sebelumnya, dia berpose dengan perut besarnya untuk sampul majalah Cosmopolitan edisi Desember 2020.

Dalam artikel majalah itu dia mengungkap cerita kehamilannya. Keponakan aktris Julia Roberts ini juga membahas perjuangannya dengan endometriosis, yang memengaruhi kesuburannya.

"Kedengarannya murahan, tapi ketika saya berhenti memikirkannya, kami hamil ... Kehamilan ini membuat saya menyadari bahwa satu-satunya rencana yang dapat Anda lakukan adalah tidak ada rencana,” kata dia.

Roberts tidak sadar menderita kelainan itu sejak remaja sampai seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa itu mempengaruhi kesuburannya. Bahkan dia disarankan membekukan sel telurnya atau mencari opsi lain agar tetap bisa memiliki anak.

Ketika akhirnya hamil, aktris film Scream ini merasa ada yang tidak beres sehingga dia sempat merahasiakannya. Dia takut kehamilannya ini tidak berhasil. Tapi akhirnya perjalanan kehamilannya mulus sampai melahirkan.

PAGESIX | COSMOPOLITAN