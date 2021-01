5 Cara Simpel Menambahkan Sayuran dalam Makanan

TEMPO.CO, Jakarta - Sayuran merupakan sumber penting vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan nutrisi lainnya. Namun masih banyak orang yang tidak mencapai asupan sayuran setiap hari. Entah rasanya yang kurang enak atau karena tidak terbiasa sehingga lupa memasukkan sayuran.

Jika Anda berfokus pada menambahkan lebih banyak makanan nabati ke dalam diet Anda, beberapa pakar membagikan kiat tentang cara menambahkan lebih banyak sayuran ke piring Anda dengan cara yang terasa berkelanjutan, tidak dipaksakan atau untuk menarik perhatian. Simak ulasannya berikut ini.

Cara menambahkan sayuran dalam piring makan

1. Haluskan menjadi saus pasta yang dibeli di toko

Anggap ini sebagai langkah selanjutnya dari meletakkan saus yang sudah diaduk di atas mie vegetarian. “Cukup masukkan marinara yang dibeli di toko ke dalam blender dan tambahkan apa pun yang Anda miliki — paprika, terong, kangkung, apa saja,” saran ahli diet Whitney English Tabaie seperti dilansir dari laman Well and Good. "Ini tidak akan banyak memengaruhi rasanya, tapi tubuh Anda akan memetik manfaatnya."

2. Ubah sisa makanan menjadi saus mudah untuk protein atau saus salad

Jelas, saus sayur adalah rajanya, dan juga membantu Anda menggunakan sisa sayuran yang dimasak. “Anda dapat dengan mudah mencampurkan sisa sayuran dengan minyak zaitun extra virgin atau minyak alpukat, menambahkan garam, merica, atau rempah-rempah dan sedikit ragi nutrisi atau [vegan] parmesan dan Anda mendapatkan saus yang bagus untuk protein atau pasta," kata Serena Poon, chef selebriti dan pendiri Just Add Water. Dengan tambahan sedikit cairan ekstra, Anda bisa mengubahnya menjadi saus untuk salad.

3. Tambahkan ke sup

“Buatlah semangkuk sup yang nyaman dengan kembang kol atau zucchini,” kata ahli diet Vandana Sheth, penulis My Indian Table — Quick & Tasty Vegetarian Recipes. "Ini akan terasa lembut dan lembut tanpa krim." Plus, Anda menuai manfaat nutrisi dari sayuran pembangkit tenaga ini. Baik kembang kol maupun zucchini mengandung serat yang tinggi, yang membuat Anda tetap teratur dan membantu pencernaan.

4. Masukkan sayuran ke dalam oatmeal pagi Anda

Ini adalah hari ke sekian pandemi dan Anda sudah membuat setiap iterasi lain dari makanan pokok sarapan, mengapa tidak membuang beberapa sayuran di sana? Tabaie dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa labu dan parutan zucchini membuat tambahan yang bagus untuk oatmeal panas, dan cocok dengan tumis apel dan kayu manis untuk rasa manis. Atau Anda bisa membuat oat gurih dan memberinya tumis sayuran hijau, alpukat, dan telur.

5. Panggang sayuran

Meskipun istilah brownies vegetarian kedengarannya tidak terlalu menggugah selera, Poon mengatakan bahwa beberapa resep brownies terbaik mengandung bahan-bahan seperti bit tersembunyi dan ubi jalar di dalamnya. “Sayuran lebih serbaguna dari yang Anda sadari,” kata Poon. Sayuran bisa digunakan dalam berbagai makanan penutup.