4 Minyak Esensial Terbaik untuk Mengatasi Masalah Tidur Menurut Saran Ahli

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti yang diketahui oleh siapa pun yang pernah menghabiskan malam susah tidur karena insomnia, tentu sangat tidak menyenangkan. Terlebih ketika menjalani aktivitas sehari-hari Anda setelah malam tidak cukup tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan sakit kepala, perubahan suasana hati, dan kesulitan berkonsentrasi.

Dokter terkadang meresepkan alat bantu tidur sebagai solusi cepat, tetapi obat ini dapat memiliki efek samping yang serius. Solusi yang jauh lebih baik adalah berusaha mengembangkan kebiasaan tidur yang sehat dan rutinitas waktu tidur yang menenangkan, yang mungkin termasuk meditasi, membaca, dan, ya, minyak esensial. Tidak ada kekurangan minyak esensial di luar sana, tetapi dokter mengatakan minyak tertentu bermanfaat untuk tidur dan relaksasi.

Rekomendasi ahli minyak esensial yang bermanfaat untuk tidur

1. Lavender

"Minyak lavender adalah ratu aroma dalam membantu tidur," kata Melinda Ring, direktur eksekutif The Osher Center For Integrative Medicine di Northwestern University, kepada POPSUGAR. Dia menjelaskan bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa minyak lavender efektif dalam berbagai bentuk dan durasi, termasuk aromaterapi dan inhalasi sebelum tidur. Dr Ring menambahkan bahwa ada beberapa bukti bahwa minyak esensial lavender juga dapat membantu mengatasi kecemasan dan depresi, yang keduanya dapat mengganggu tidur.

Seperti yang dijelaskan oleh Peter Bailey, seorang dokter keluarga yang berbasis di California Bay Area, minyak lavender membantu tidur karena menginduksi relaksasi. "Ketika digunakan melalui penyebar minyak, terapi aromatik yang disediakan oleh minyak membantu menenangkan pikiran dan merangsang pelepasan bahan kimia melatonin, yang membuat Anda mengantuk dan siap untuk tidur," kata Dr. Bailey.

2. Sweet marjoram

Dr. Bailey juga merekomendasikan minyak sweet marjoram untuk tidur. "Terbuat dari bunga dan daun tanaman Origanum majorana, minyak tanah ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh Anda," kata Dr. Bailey. Banyak pasiennya yang telah mencoba minyak sweet marjoram melaporkan bahwa aromanya yang hijau dan menyegarkan mengingatkan mereka pada pegunungan.

"Aromaterapi ini memicu pelepasan bahan kimia melatonin di dalam tubuh, membuat Anda merasa lelah dan membantu Anda beralih ke siklus tidur," jelas Dr. Bailey. Dia merekomendasikan penggunaan minyak esensial sweet marjoram sebagai uap di dada Anda.

3. Bergamot

Kien Vuu, asisten profesor ilmu kesehatan di UCLA dan penulis Thrive State: Your Blueprint for Optimal Health, Longevity, and Peak Performance, mengatakan bahwa bergamot juga membantu untuk tidur, berkat aroma citrusy-nya yang meningkatkan perasaan gembira. "Getaran positif tepat sebelum waktu tidur akan meningkatkan kualitas tidur," kata Dr. Vuu. "Ini memiliki aroma sinar matahari, yang membantu meredakan ketegangan."

Studi yang diterbitkan dalam Phytotherapy Research menemukan bahwa minyak esensial bergamot bermanfaat untuk kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Vuu merekomendasikan untuk meletakkan beberapa tetes bergamot ke tisu atau sapu tangan dan memasukkannya ke bantal Anda.

4. Valerian

Seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian, valerian adalah bantuan tidur yang efektif. "Ini membantu mengatasi kegelisahan dan meredakan ketegangan saraf," kata Dr. Vuu. Saat menggunakan valerian dalam bentuk minyak esensial, dia merekomendasikan untuk membuat "semprotan linen pendukung tidur". Campurkan 15 tetes minyak esensial valerian ke dalam air suling dalam botol semprot berukuran delapan ons, dan oleskan ke seprai Anda untuk tidur malam yang nyenyak.