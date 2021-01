Priyanka Chopra Unggah Foto saat Usia 17 Tahun, Wajahnya Polos Bikin Pangling

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra mengunggah fotonya saat remaja di Instagram. Foto tersebut menunjukkan model dan aktris ini saat berusa 17 tahun, setahun sebelum dia memenangkan kontes Miss World pada tahun 2000.

Di foto itu istri personel Jonas Brother Nick Jonas ini mengenakan celana panjang hitam dan blazer yang serasi. Dia melengkapi penampilannya dengan sandal high heels bertali.

Priyanka terlihat jauh lebih kurus, wajahnya yang polos tanpa makeup tersenyum, dan rambut panjangnya terurai di bahu.

"Lean, mean and all of 17!!!" tulis bintang Quantico di keterangan foto tersebut, Senin, 12 Januari 2021. Dia menambahkan tagar judul memoarnya, Unfinished.

Februari tahun, bintang Baywatch itu membagikan foto dari kontes Miss World yang dia menangi, sambil mengatakan seolah baru kemarin dia mengalami mimpi ini.

"#TBT Miss World di 18! Pergantian milenium ... tahun 2000! Wow. Rasanya baru kemarin aku menjalani mimpi ini," tulisnya di Instagram, membagikan foto penampilannya yang glamor dari kompetisi.

"Sekarang, hampir 20 tahun kemudian, antusiasme saya untuk mengubah status quo tetap kuat dan menjadi inti dari semua yang saya lakukan," tambahnya. "Saya benar-benar percaya anak perempuan memiliki kekuatan untuk membawa perubahan jika mereka mendapatkan kesempatan yang pantas mereka dapatkan."

Perempuan berdarah India ini akan merilis buku pada 19 Januari. Kepada People, dia mengatakan bahwa memoarnya akan menceritakan setiap tahun kehidupannya, termasuk tahun-tahun kontesnya, karier Bollywood, dan keinginan untuk mengubah jalur karier saya di usia 30-an.

“Saya harus banyak melawan norma sepanjang hidup saya, dan saya membahasnya secara mendalam,” ujar dia.

Chopra menikah dengan Nick Jonas pada Desember 2018, dan baru-baru ini mengatakan kepada The Sunday Times bahwa dia berharap memiliki anak dengan penyanyi berusia 28 tahun itu.

"Saya memang menginginkan anak, sebanyak yang saya bisa," katanya dalam wawancara, menambahkan, "Tim kriket? Saya tidak begitu yakin."