Meadow Walker Putri Paul Walker Jadi Model Proenza Schouler

TEMPO.CO, Jakarta - Meadow Walker akan memulai tahun 2021 dengan berkarier sebagai model. Putri mendiang aktor Paul Walker yang berusia 22 tahun itu mengungkapkan di Instagram, bahwa dia menjadi model kampanye Pra Musim Gugur 2021, Proenza Schouler.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya dan mempercayai saya," tulis Meadow Walker dalam keterangan unggahannya di Instagram. Dia juga berterima kasih kepada desainer Proenza Schouler, Jack McCollough dan Lazaro Hernandez. "Terima kasih Jack dan Lazaro Proenza Schouler dan Bert Martirosyan karena telah mempercayai saya untuk berbagi koleksi indah ini dengan dunia. Terima kasih kepada keluarga Dna Models yang telah membimbing saya dalam setiap langkah."

Dalam unggahan itu Meadow Walker terlihat mengenakan setelan celana model bell-bottoms dan atasan yang dihiasi dengan kancing emas dan putih serta lengan model lonceng di satu foto kampanye dan gaun kulit berwarna cokelat yang menampilkan korset lipit di foto kedua.

"Cantik" tulis akun Instagram resmi yang berbasis di New York City di bagian komentar. Sementara aktris Nathalie Emmanuel menambahkan, "Ya sayang! Kamu adalah sebuah visi. Selamat !!!"

Melansir laman People, pada 2017, gadis cantik setinggi 175 centimeter ini memulai karir di bidang modeling dan sejak itu ia bekerja sama dengan DNA Models, sesuai bio Instagram-nya. Dia saat ini memiliki 2,5 juta pengikut Instagram dan sering memposting penghormatan kepada ayahnya, yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada usia 40 pada November 2013.

Awal tahun ini, Meadow menghormati aktor The Fast and the Furious itu tujuh tahun setelah kematiannya yang tragis. Dia mengunggah foto lama dari pasangan yang sedang tidur siang di Instagram. "Hari konyol untuk dikenang dalam kesedihan. Hari ini adalah perayaan cinta dan kebahagiaan yang kamu bawa ke dunia," tulisnya di caption. "Ini foto sahabatku & aku tidur siang."

Dalam foto itu, Meadow kecil tidur di dada ayahnya saat Walker memeluknya.

Setahun sebelum kematiannya, Meadow Walker, yang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya tinggal bersama ibunya di Hawaii, memutuskan untuk pindah ke California dan tinggal bersama ayahnya. Selama waktu itu, keduanya menjadi sangat dekat. "Dia senang menjadi seorang ayah. Dia sangat bangga padanya," kata saudara laki-laki Walker, Cody, kepada People.

Hari ini, Meadow menjaga ingatan ayahnya tetap hidup dengan Paul Walker Foundation, yang berfungsi sebagai "cahaya abadi dari semangat unik Paul, tujuan yang jauh mencapai tujuan, dan niat baik spontan" dengan memberdayakan generasi mendatang melalui hibah dan beasiswa khusus, menurut situs web tersebut.