Jahe dan 6 Makanan untuk Bantu Mempercepat Menstruasi Secara Alami

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi kebanyakan wanita, menstruasi bekerja seperti jarum jam. Namun, ada kalanya siklus menstruasi Anda mungkin lebih lambat dari biasanya. Tingkat stres yang tinggi, kebiasaan makan yang tidak teratur, gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan perubahan hormonal dapat disalahkan. Atau, ada kalanya wanita ingin haid lebih awal dari biasanya.

Sementara perawatan kesuburan, obat-obatan terkadang dapat membantu mengatur siklus, mereka mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang disukai. Jika kurang, mengubah pola makan adalah salah satu cara teraman untuk mengatur gaya hidup Anda secara alami. Ada juga beberapa makanan yang menjanjikan manfaat merangsang menstruasi secara alami.

Wanita yang menderita PCOD dan PCOS sering juga diminta untuk memasukkan beberapa pemacu kesuburan alami dan makanan yang memicu menstruasi untuk memperbaiki masalah hormonal mereka. Jadi, saat Anda mencari solusi untuk mengatasi masalah menstruasi Anda, pastikan untuk mengandalkan beberapa pilihan makanan ini, seperti dilansir dari laman Times of India. Selain itu, untuk memperbaiki dan mengatur siklus menstruasi dalam jangka panjang, seseorang perlu bekerja untuk menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Termasuk aktivitas fisik yang cukup, pola makan yang baik, mengurangi tingkat stres, cukup tidur.

Makanan untuk mengatasi masalah dan mempercepat menstruasi

1. Pepaya

Pepaya dianggap sebagai obat alami untuk mengobati penyimpangan menstruasi. Pepaya mengandung sumber karoten yang kaya, yang membantu mempercepat produksi estrogen dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat memicu menstruasi. Lebih lanjut, pepaya diketahui menyebabkan kontraksi di rahim dan membantu meluruhkan lapisan rahim, yang juga bisa membawa menstruasi lebih awal. Kemampuannya yang ampuh untuk mengatur haid menjadi alasan mengapa ibu hamil diminta untuk pantang makan buahnya, terutama di bulan-bulan awal. Jika Anda ingin mengatur menstruasi Anda, pertimbangkan untuk memiliki porsi secara teratur. Jus atau ekstrak pepaya juga dapat digunakan.

2. Kurma

Kurma adalah makanan super musim dingin. Manfaat lain dari kurma adalah kemampuannya untuk menghasilkan panas dalam tubuh. Studi menunjukkan bahwa wanita yang mengonsumsi kurma (direndam dalam susu atau sebaliknya) secara teratur dapat merasakan efek pada siklus menstruasi mereka dan dalam kasus, mempersiapkannya. Karena kurma juga kaya dan merupakan sumber zat besi, vitamin c, folat, dan banyak mineral dan nutrisi penting lainnya, kurma membantu meringankan masalah yang juga dapat menghambat menstruasi, sehingga mengatur alirannya.

3. Makanan kaya vitamin C

Setiap orang disarankan untuk memasukkan banyak makanan kaya vitamin C ke dalam makanannya. Ini bukan hanya sesuatu yang bermanfaat bagi kekebalan Anda, mencegah penyakit tetapi juga dapat membantu mendapatkan menstruasi tepat waktu. Beberapa ahli percaya bahwa buah dan sayuran yang kaya vitamin C memiliki khasiat yang meningkatkan produksi estrogen dalam tubuh, mengurangi jumlah progesteron dan memperlancar pelepasan lapisan rahim. Beberapa buah juga dapat bekerja menghasilkan panas dalam tubuh, yang baik untuk kesuburan Anda.

4. Peterseli

Peterseli adalah pilihan makanan yang sangat efektif untuk dicoba jika Anda ingin mengatur siklus menstruasi Anda. Selain banyak vitamin C, peterseli mengandung khasiat yang merangsang kontraksi rahim, menyebabkan menstruasi dan karenanya, sesuatu yang dianggap beracun bagi wanita hamil.

Jika kesulitan haid membuat Anda stres, cobalah untuk memasukkan lebih banyak peterseli ke dalam makanan Anda, atau cukup siapkan teh peterseli (dengan menyeduh sedikit peterseli segar dalam air mendidih selama 5 menit). Minum ramuan ini sekali atau dua kali sehari untuk meredakan nyeri. Orang yang menderita masalah ginjal juga harus berhati-hati jika mengonsumsi terlalu banyak peterseli.

5. Jahe

Seperti bahan dapur lainnya, jahe berfungsi sebagai 'emmenagogue', yang membantu menginduksi dan mengatur aliran menstruasi dalam tubuh. Beberapa juga percaya bahwa jahe dapat meningkatkan kontraksi rahim di dalam tubuh. Salah satu manfaat terbaik memiliki jahe untuk mengatur masalah menstruasi adalah dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk - termasuk dalam chai, kari atau dikonsumsi sebagai teh panas. Jika Anda ingin mencoba, pertimbangkan untuk membuat teh minuman jahe dengan tambahan madu di atasnya, yang merupakan agen anti-inflamasi dan bermanfaat lainnya.

6. Kunyit

Kunyit, seperti halnya jahe, berfungsi sebagai emmenagogue, membantu meringankan masalah menstruasi, meningkatkan produksi estrogen dan mengurangi kadar progesteron, yang membantu meningkatkan menstruasi lebih mudah dan teratur. Kunyit juga dianggap memiliki efek antispasmodik, yang juga bermanfaat bagi kesehatan menstruasi dan reproduksi. Untuk memperbanyak konsumsi kunyit, pastikan Anda mengonsumsi 1-2 sendok makan kunyit dalam sehari.

7. Kacang dan biji-bijian

Mengkonsumsi segenggam kacang dan biji pilihan secara teratur baik untuk kesuburan dan kesehatan reproduksi Anda. Beberapa kacang juga bisa berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan menstruasi. Pilihan seperti almond dan kenari kaya akan serat, protein, Omega-3, yang menyebabkan panas dan bekerja untuk menstruasi secara alami.