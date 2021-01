Kate Middleton Merayakan Ulang Tahun dengan Pesta Teh dengan Ketiga Anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Terlepas dari kebijakan lockdown pandemi virus corona, Pangeran William dan ketiga anaknya Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, memastikan Kate Middleton merayakan ulang tahun ke-39 yang tak terlupakan pada hari Sabtu, 8 Januari 2021. Duchess of Cambridge disuguhi pesta teh yang diselenggarakan oleh suami dan anak-anaknya di rumah pedesaan mereka, Anmer Hall di Norfolk, Inggris. Untungnya, Pangeran William, tahu persis bagaimana cara membuat secangkir teh yang sempurna.

"Pada akhirnya, dia sedang berlatih untuk menjadi Ratu masa depan, tapi sejujurnya Anda tidak akan pernah mengetahuinya," sumber yang dekat dengan Kate sebelumnya mengatakan kepada People. "Jika kamu pergi ke rumahnya, kamu akan mendapatkan secangkir teh, dan seringkali William yang membuatnya! Ini adalah rumah yang indah dan ramah, bukan istana yang mewah dan pengap dengan cara apa pun."

Kate Middleton biasanya merayakan pada akhir pekan yang paling dekat dengan hari ulang tahunnya dengan mengundang beberapa sahabat dan keluarganya - termasuk orang tuanya, Carole dan Michael - pesta di rumah.

Untuk perayaan ulang tahun tahun lalu, Kate Middletonn dan William menghibur teman-teman seperti teman seumur hidup William Tom van Straubenzee dan istrinya Lucy Lanigan-O'Keeffe, James Meade dan istrinya Laura, tetangga dan sahabat lama Sophie Snuggs - yang merupakan salah satu wali baptis Charlotte - dan suaminya Robert.

Akhir pekan ulang tahun termasuk tamasya gereja Minggu pagi dengan Ratu Elizabeth di Gereja St. Mary Magdalene, di mana para bangsawan berkumpul setiap tahun untuk misa Hari Natal.

Kate Middleton. Instagram.com/@kensingtonroyal

Inggris saat ini berada di bawah lockdown besar ketiga di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pembatasan baru tersebut membuat sekolah Pangeran George dan Putri Charlotte - bersama dengan semua sekolah dasar di London - tetap ditutup setelah liburan.

Meskipun Kate Middleton tidak merayakan ulang tahunnya yang normal, dia masih dihujani dengan harapan dari anggota keluarga kerajaan. "Selamat Ulang Tahun untuk The Duchess of Cambridge!" membaca satu posting dari Clarence House, kantor Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall.

Akun Instagram resmi keluarga kerajaan, yang mewakili Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, membagikan foto Kate, serta salah satu posisinya bersama Ratu di sebuah pertunjukan bunga tahun lalu. "Semoga The Duchess of Cambridge selamat ulang tahun hari ini!," kata keterangan di samping foto.

Kate Middleton dan Pangeran William mengucapkan terima kasih kepada teman dan keluarga atas ucapan selamat ulang tahun di postingan mereka sendiri, dengan foto Kate yang melambai sambil mengenakan masker wajah.

"Terima kasih atas doa baik Anda pada ulang tahun Duchess of Cambridge," tulis mereka dari akun Kensington Royal. "Ulang tahun sangat berbeda dalam beberapa bulan terakhir, dan pikiran kami terus bersama semua orang yang bekerja di garis depan pada saat yang sangat menantang ini."