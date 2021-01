Trik Membersihkan Rumah Pakai Cuka, dari Tempat Sampah hingga Rumput Liar

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dulu cuka dijadikan bahan untuk membersihkan peralatan di rumah. Selain efektif, cuka juga lebih ramah lingkungan dan harganya murah. Manfaat yang paling banyak dipakai antara lain membersihkan ketel atau mengatasi saluran air yang tersumbat.

Tapi ada banyak manfaat lain cuka untuk membersihkan rumah. Dikutip dari Express.co.uk, LynseyQueen of Clean membagikan lima cara menggunakan cuka putih yang belum banyak diketahui.

1. Membersihkan noda

Cuka adalah penghilang noda pakaian yang bagus, menurut Lynsey. Cukup rendam noda dengan cuka putih lalu bilas dengan air hangat. Atau, Anda bisa menambahkan sedikit cuka ke dalam proses mencuci. Cuka juga membantu menjaga handuk tetap lembut.

2. Mesin kopi dan setrika

Ketel dan setrika sering berkerak. Untungnya, kerak mesin kopi dan setrika mudah dibersihkan dengan cuka.

2. Tempat sampah dapur

Karena sering jadi tempat pembuangan sisa makanan atau kotoran lain, tempat sampah dapur selalu berbau. Meskipun sampahnya sudah dibuang, baunya tetap tercium. Semprotkan bagian dalam tempat sampah kosong dengan cuka putih dan lap dengan kain lembap.

3. Kuas cat

Jika melukis adalah hobi baru Anda di masa pandemi atau Anda mengerjakan beberapa proyek do it yourself, Anda mungkin membuat banyak kuas kotor. Bersihkan dengan mengaduk kuas dalam semangkuk cuka putih hangat. Catnya akan rontok dalam 30 menit. Setelah itu, bilas dengan air bersih dan keringkan secara alami.

4. Kerak air

Bak mandi mungkin menyimpan kerak air, juga seluruh area kamar mandi terutama toilet. “Hapus kerak dan air keras yang menumpuk dari toilet dengan cuka dan air. Anda bisa mencampurkan sedikit cuka dengan air, meletakkannya di toilet dan biarkan beberapa jam."

Setelah selesai, bilas dengan air bersih. Kerak seharusnya sudah berkurang. Anda juga bisa menggunakan sikat gosok untuk benar-benar menghilangkan kerak.

5. Rumput

Gulma atau rumput liar di halaman sulit disingkirkan. Kebanyakan pembunuh gulma tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi hewan yang mungkin menemukannya.

Cara yang lebih ramah adalah mencampurkan cuka dengan secangkir garam dan satu sendok makan sabun pencuci piring untuk setiap galon cuka. Campuran ini akan membunuh tanaman yang terkena cairan ini.