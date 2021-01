Aquarius yang Santai dan Ceria Bisa Marah Dipicu 4 Hal ini

TEMPO.CO, Jakarta - Lahir antara tanggal 20 Januari dan 19 Februari, Aquarius mengikuti arus tidak mudah marah, tetapi seperti setiap manusia di planet ini memiliki pemicu yang membuatnya marah. Salah satu hal yang membuat seorang Aquarius marah adalah ketidakadilan, juga hal-hal yang tampaknya menghina orang lain.

Terlepas dari penampilan luarnya yang santai dan ceria, Aquarius memang memiliki sisi gelap yang muncul saat diminta. Karena keunikan dan keanehan Aquarius dapat mengganggu banyak orang, mereka terbiasa sendirian. Membuat Aquarius marah mungkin tidak akan menghasilkan ledakan kata-kata kasar atau benda terbang, sebaliknya, mereka akan terus berjalan tanpa ada yang membuat mereka marah.

Karena Aquarius sangat mandiri, mereka lebih suka menghilangkan orang-orang beracun dari hidup mereka daripada membuang-buang energi untuk tetap marah. Namun, Aquarius tidak cenderung menyimpan dendam, jika Anda dapat mencapai kesepakatan atau rekonsiliasi, mereka mungkin akan memaafkan Anda. Meskipun demikian, yang terbaik adalah tidak membuat Aquarius marah sejak awal.

Berikut ini pemicu Aquarius marah menurut astrologi seperti dilansir dari laman Your Tango

1. Orang yang menghakimi

Aquarius adalah tanda zodiak yang sangat unik yang menciptakan orang-orang unik yang lahir di bawahnya. Kreativitas mereka membuat mereka berpikir out of the box dan menyambut ide dan pendekatan baru. Orang yang menghakimi dan menutup apa pun yang mereka anggap aneh memicu amarah Aquarius berpikiran terbuka.

Aquarius tahu betul bagaimana rasanya dikucilkan karena berpikir secara berbeda, dan tidak akan tahan terhadap kritik keras yang dipaksakan kepada mereka atau orang yang mereka cintai. Jika seseorang tidak mau menerima perbedaan, maka Aquarius tidak akan menerima orang itu ke dalam hidupnya. Singkatnya, Aquarius tidak toleran terhadap intoleransi.

2. Ketidakadilan

Aquarius dikenal sebagai sosok yang kemanusiaan. Elemen udara mereka membuat Aquarius sangat sosial, dan mereka suka mengeksplorasi ide-ide baru, memperbaiki hal-hal yang tidak berfungsi termasuk sistem kemasyarakatan. Melihat ketidakadilan dalam skala besar atau kecil membuat marah Aquarius, dan mereka tidak akan duduk diam.

Aquarius diwakili oleh pembawa air, orang yang membawa air yang memberi kehidupan kepada orang-orang, memberi makan mereka. Mengaitkan dengan mitologi ini, Aquarius adalah orang-orang yang sangat mengasuh dan karena itu tidak tahan dengan penganiayaan orang lain. Sama seperti budaya hippie yang muncul selama zaman astrologi baru Aquarius. Mengapa? Aquarius adalah tentang perdamaian dan kesetaraan.

3. Batasan

Sebagai tanda udara, Aquarius tumbuh subur dari kebebasan. Mereka ingin melakukan apa yang mereka suka dan tidak ada yang memberi tahu mereka bagaimana mereka harus atau tidak harus bertindak. Menekan Aquarius di bawah batasan akan membuat mereka marah dan menyebabkan Aquarius memberontak terhadap aturan ketat tersebut.

Aquarius menolak untuk terikat pada status quo, dan siapa pun yang mencoba akan menghadapi amarah langka Aquarius. Aquarius adalah tanda tetap yang berarti mereka mantap dan bertekad untuk mencapai tujuan mereka. Jika tujuan mereka adalah melawan penindas, mereka akan melakukannya.

4. Ditepis

Keunikan Aquarius seringkali dianggap “aneh” oleh banyak orang. Orang-orang itu mungkin meremehkan Aquarius dan ide-idenya karena mereka menganggap Aquarius aneh atau pencilan. Tetapi Aquarius sama pentingnya dengan orang lain, dan ide-ide mereka di luar sana bisa menjadi penting, bahkan revolusioner.

Meskipun Aquarius sering terlihat cuek dan lucu, mereka ingin dianggap serius ketika ada sesuatu yang benar-benar penting bagi mereka. Ditepis hanya karena mereka tidak seperti orang lain akan membuat Aquarius marah, memotivasi mereka untuk menuntut untuk dilihat dan didengar.