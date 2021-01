Jennifer Lopez Unggah Latihan Gym Pertamanya di 2021, Fokus di Lengan dan Perut

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez tidak membuang-buang waktu untuk kembali ke gym di tahun baru. Penyanyi berusia 51 tahun itu membagikan foto pertamanya saat menjalani sesi latihan di tahun 2021 yang penuh motivasi.

"Senin pagi!! # 2021 Let’s get it!!! #Lift," kata aktris Marry Me itu di keterangan foto.

J.Lo tampak mengenakan bra olahraga putih dan legging hitam sambil melatih lengannya dengan mesin penahan, memegang tali dengan kencang di masing-masing tangan.

Dia kemudian mengunggah video Instagram yang memamerkan perutnya yang rata dan kakinya dengan bikini merah di pantai. "#Meditation and # affirmations # MondayMotivation," dia memberi caption pada postingan itu.

Ibu dua anak ini diketahui rajin berolahraga di gym. Pada April 2020, tunangan J.Lo, Alex Rodriguez, membagikan video J.Lo di Instagram story yang melakukan beberapa bicep curl intens.

J.Lo juga sering membagikan video di Instagram ketika dia melakukan semua jenis latihan lengan. Dia suka latihan mengangkat dengan beban berat. Dalam satu latihan Instagram yang dia bagikan tahun lalu, kaki J.Lo menekan hampir 300 pound 10 kali.

Sebelumnya, dia berbagi rutinitas latihan otot perut dengan Oprah Magazine. Dia mengatakan rutinitasnya adalah latihan 50 pengangkatan perut yang menggantung, 50 sit-up tali, dan 50 sit-up miring dengan pelat 45-pon, kemudian satu set 35, diikuti oleh satu set 21.

Selain melatih tubuhnya, dia juga memperhatikan makanan. Koki pribadinya, Kelvin Fernandez, membocorkan beberapa makanan andalan J.Lo. "Air soda, selalu buah dan sayuran, seperti stroberi… Selalu ada sayuran hijau seperti bayam, ketimun, dan seledri untuk membuat jus hijau. Mereka suka memulai hari dengan jus hijau," katanya kepada Us Weekly.

WOMEN'S HEALTH | US WEEKLY | OPRAH MAGAZINE