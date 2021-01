Gwen Stefani Tunjukkan Kembali Tampilan Ikoniknya dalam Let Me Introduce Myself

Gwen Stefani dalam video musik Let Me Introduce Myself. Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Gwen Stefani memasuki tahun 2021 dengan meluncurkan video musik baru untuk single barunya, "Let Me Reintroduce Myself" pada hari Jumat, 1 Januari 2021. Dan meskipun videonya baru, penggemar lama akan menghargai banyak pakaian lama yang dikenakan oleh penyanyi itu. Beberapa di antaranya memberi penghormatan kepada penampilan Stefani yang paling terkenal yang dikenakan sepanjang kariernya.

Video ini dimulai dengan Gwen Stefani, menggunakan masker sambil menata rambut dan riasannya di belakang panggung sebelum menelepon produser Steve Bermani untuk mengatakan bahwa dia membutuhkan "lebih banyak uang" untuk membuat video itu lebih baik.

Video musik selanjutnya menawarkan perjalanan nostalgia melalui pakaian Gwen Stefani. Ikon pop itu tampil dalam sejumlah penampilannya yang paling ikonik dari tahun-tahun sebelumnya.

Gwen Stefani dalam video musik Let Me Reintroduce Myself. Instagram.com/@robzangardi

Dalam adegan di sepanjang video, di mana Stefani berinteraksi dengan berbagai versi dirinya, penyanyi wanita tersebut terlihat mengenakan sejumlah pakaian dari video musik No Doubt-nya. Mengenakan tank top v-neck putih, celana biru oversized, wajah kristal, dan cermin lipstik merah cerah dari video musik "Just a Girl" tahun 1995, Stefani terlihat hampir identik dengan dirinya yang lebih muda.

Dalam adegan lain, Gwen Stefani memakai rambut biru dan atasan bra biru - bayangan cermin dari apa yang dia kenakan di karpet merah di MTV Video Music Awards 1998. Dia juga membawa kembali gaun polkadot yang mengingatkan pada yang dikenakan dalam video musik tahun 1996 untuk "Don't Speak", kali ini dipasangkan dengan sepatu bot berumbai.

Stylist Rob Zangardi yang membantu menata tampilan Gwen Stefani dalam video musik itu di Instagram-nya. "Let Me Reintroduce My Self sudah keluar," tulisnya "Sangat menyenangkan membuat dan membuat ulang 18 tampilan Gwen Stefani ikonik dalam video ini."

Sebelum video debutnya pada hari Jumat, Stefani melalui Instagram menunjukkan perbandingan bagaimana dia muncul di video versus bagaimana dia muncul di tahun 1990-an, dengan mengambil meme "Bagaimana itu dimulai vs Bagaimana itu berjalan". Stefani juga membawakan lagu itu secara langsung pada Malam Tahun Baru N C pada hari Kamis, mengenakan busana denim dengan rumbai dan hiasan.

"Let Me Reintroduce Myself" adalah single solo non-liburan pertama Stefani sejak album 2016, "This Is What The Truth Feels Like". Sejak itu, dia merilis koleksi lagu liburan dan kolaborasi, termasuk beberapa dengan tunangannya Blake Shelton. Duo ini berkolaborasi di "Nobody But You" - yang mencapai No. 1 di tangga lagu Country Airplay Billboard - "Happy Anywhere," dan "Go Ahead and Break My Heart" dari album If I'm Honest tahun 2016 milik Shelton. Musim liburan yang lalu, mereka merilis lagu liburan "You Make It Feel Like Christmas"