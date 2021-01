Reaksi Kim Kardashian setelah Anaknya Potong Rambut Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Putra Kim Kardashian, Saint West, memulai 2021 dengan kreativitas tanpa batas. Anak berusia 5 tahun itu menggunting rambutnya sendiri dengan gunting mainan.

Kim Kardashian mengunggah hasil potongan rambut anaknya di Instagram Story. Saint West terlihat bahagia meskipun ada sedikit rambut di kepalanya hilang. Untung saja rambutnya keriting seperti ayahnya, Kanye West, sehingga gaya rambutnya tak banyak berubah.

"Masih terlihat lucu," tulis Kardashian di salah satu foto yang menampilkan rambut baru anaknya.

Anak Kim Kardashian, Saint West, setelah memotong rambutnya sendiri (Instagram/@kimkardashian)

Kim Kardashian menikmati setiap tahap perkembangan anak-anaknya. Selain Saint, dia dan Kanye West memiliki tiga anak lain, North West, 7, Chichago West, 2, dan Psalm West, 1. Dia sering membagikan hal-hal lucu tentang mereka.

Anak kedua bintang Keeping Up with the Kardashians ini baru merayakan ulang tahun kelimanya bulan lalu. Saat memperingati ulang tahunnya, Kardashian mengatakan bahwa dia selalu mewawancarai anak-anaknya setiap ulang tahun. Pertanyaannya sama persis tentang kehidupan.

"Saint, saya tidak sabar untuk melihatmu tumbuh dan bagaimana kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saat berusia 5 tahun dan menunjukkannya kepadamu ketika kamu besar," kata dia.