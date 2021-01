Meghan Markle Ajak Archie Bicara di Podcast untuk Ucapkan Selamat Tahun Baru

Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle, Duchess of Sussex, mengajak putra mereka Archie, saat mengunjungi Yayasan Warisan Desmond & Leah Tutu Legacy di Cape Town, Afrika Selatan, Rabu, 25 September 2019. Putra sulung Pangeran Harry ini bernama Archie Harrison Mountbatten-Windsor. REUTERS/Toby Melville

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry merilis podcast liburan tahun baru dengan menampilkan beberapa bintang seperti Sir Elton John, Stacey Abrams, dan Tyler Perry. Namun yang menjadi kejutan sesungguhnya di buku harian audio mereka adalah Archie Harrison Mountbatten-Windsor, putra mereka yang berusia 17 bulan.

Di akhir episode berdurasi 33 menit yang dirilis oleh Archewell Audio Spotify, pasangan itu memperkenalkan putra mereka dan mengajaknya berbicara.

“Kamu bisa berbicara dengannya,” kata Pangeran Harry, mengarahkan Archie ke mikrofon.

"Archie, apa ini menyenangkan?" Markle bertanya. Archie mengulanginya dan berkata, "Menyenangkan."

Pasangan itu melanjutkan dengan membuat Archie mengeluarkan kata demi kata "Selamat Tahun Baru" yang lucu.

Podcast khusus liburan menampilkan tokoh-tokoh inspiratif yang merefleksikan tahun sulit mereka sehubungan dengan pandemi dan mengungkapkan keinginan mereka untuk tahun 2021.

Di akhir episode, Meghan dan Harry mengakhiri dengan sebuah lagu yang sangat berarti bagi mereka.

"'This Little Light of Mine' diputar di akhir pernikahan kami ... saat kami berjalan menuruni tangga gereja. Itu adalah musik yang kami ingin mainkan ketika kami memulai hidup bersama. Karena seperti yang kita semua tahu, 'kegelapan tidak bisa menghalau kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu ...'" kata Meghan.

Pangeran Harry menyimpulkan, "Pesan dari lagu ini sangat kami pegang. Ini tentang menggunakan kekuatan yang kita miliki masing-masing di dalam diri untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik."

Meghan dan Pangeran Harry memulai Archewell Audio dengan meminta teman-teman yang menginspirasi mereka seperti Elton John, Tyler Perry, Stacey Abrams, James Corden, dan lainnya untuk merenungkan tahun 2020.

"Saat kita mencapai akhir tahun ini dan melihat ke masa depan, mari kita berpegang pada pelajaran yang telah kita pelajari tentang betapa pentingnya menjaga satu sama lain, dan betapa berartinya hubungan kita - bahkan ketika secara fisik mustahil," kata Pangeran Harry.

PAGESIX | PEOPLE