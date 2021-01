Meghan Markle Ingin Menulis Buku Fiksi, Ikut Jejak Pangeran Charles

Meghan Markle, Duchess of Sussex, memberikan sambutan saat menghadiri Endeavour Fund Awards di Mansion House, London, Inggris, Kamis malam, 5 Maret 2020. Meghan menggunakan gaun biru terang yang elegan dari koleksi terbaru Victoria Beckham yang dijual seharga 950 poundsterling atau sekitar Rp 17,5 juta. Paul Edwards/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry punya banyak rencana setelah mengundurkan diri dari sebagai anggota senior keluarga Kerajaan Inggris awal 2020. Tahun ini, pasangan itu menandatangani kesepakatan produksi besar-besaran dengan Netflix untuk memproduksi konten.

Mereka juga menandatangani kontrak dengan Harry Walker Agency untuk memesan ceramah, meluncurkan organisasi nirlaba Archewell, dan mengumumkan rencana untuk podcast dengan Spotify. Menurut laporan baru di Daily Mail, Meghan mungkin akan menulis karya fiksi.

"Fiksi adalah sesuatu yang selalu ingin dia coba, dan dia dapat diyakinkan bahwa apa pun yang dia tulis akan laku, terlepas dari kualitasnya," kata sumber kerajaan. "Fiksi, baik itu buku anak-anak atau orang dewasa, akan menjadi cara yang ampuh untuk menyampaikan pesan mereka."

Jika Meghan memutuskan untuk menulis novel atau buku fiksi, dia akan mengikuti jejak ayah mertuanya, Pangeran Charles. Pangeran Charles menerbitkan buku anak-anak berjudul The Old Man of Lochnagar pada 1980.

Pangeran Charles awalnya mengarang cerita itu untuk adik laki-lakinya, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward, selama liburan mereka di Balmoral. Hasil dari buku itu masuk ke badan amal The Prince's Trust.

Ada banyak sinyal yang menunjukkan bahwa Meghan akan menulis cerita. Per the Mail, satu klausul dalam pengarsipan Archewell dengan US Patent and Trademark Office mencari hak untuk menulis buku fiksi dan non-fiksi tentang berbagai topik di bawah merek Archewell, serta memproduksi majalah fitur umum dan terbitan berkala.

Meghan juga memiliki latar belakang menulis yang sudah mapan sebelum hubungannya dengan Harry.

"Meghan memiliki pengalaman sebagai penulis dan dulu memiliki blog populer bernama The Tig sebelum dia bertemu Harry yang membahas kesehatan, perjalanan, makanan, dan mode," kata sumber yang dikutip Daily Mail.

Dia juga pernah menjadi editor tamu di majalah Vogue Inggris edisi September 2019.