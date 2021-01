8 Manfaat Air Kelapa untuk Ibu Menyusui, Melancarkan ASI dan Mencegah Stres

TEMPO.CO, Jakarta - Air kelapa tidak hanya bermanfaat untuk menghidrasi tubuh. Khusus untuk ibu menyusui, cairan ini menawarkan banyak manfaat termasuk melancarkan air susu ibu (ASI) dan mencegah stres.

Manfaat air kelapa didapat dari kandungan nutrisinya. Setiap 100 mililiter, air kelapa mengandung 19 kalori, 2,61 gram gula, 0,72 gram protein, 24 mg kalsium, 25 mg magnesium, 250 mg kalium, 105 mg natrium, 2,4 mg vitamin C, 20 mg fosfor, 0,2 g lemak, dan 3,71 gram karbohidrat. Yang tak kalah penting, air kelapa juga mengandung asam amino, asam laurat, serta asam lemak.

Inilah manfaat air kelapa untuk ibu menyusui.

1. Melancarkan ASI

Selain sayur dan buah-buahan, air kelapa memang dipercaya sebagai minuman yang meningkatkan produksi ASI meskipun belum ada penelitiannya. Ini karena air kelapa dapat menyeimbangkan asupan nutrisi. Tentu saja ini juga perlu didukung dengan pola makan dengan nutrisi seimbang.

2. Menjaga cairan tubuh

Ibu menyusui yang minum air kelapa secara rutin dapat terhindar dari risiko dehidrasi. Selain karena cairannya, air kelapa juga mengandung natrium yang berguna sebagai elektrolit. Natrium bekerja menjaga jumlah cairan di dalam tubuh yang akan mendukung kerja tubuh lebih optimal.

3. Mengendalikan stres

Studi dalam jurnal Nutrients menemukan, kandungan magnesium yang terkandung dalam air kelapa membantu menurunkan aktivitas bagian otak yang mengendalikan respons stres, yaitu hypothalamic pituitary adrenal axis (HPAA). Hal ini akan membuat seseorang lebih mampu mengatasi stres.

4. Menjaga daya tahan tubuh

Asam laurat pada air kelapa bersifat antibakteri. Pada penelitian yang diterbitkan Nutrients, asam laurat yang didapat dari air kelapa mampu mengurangi bakteri yang menyebabkan keracunan makanan, seperti bakteri Escherichia coli. Kemampuan asam laurat dalam melawan bakteri patogen pun mampu meningkatkan fungsi imun.

5. Sumber energi

Saat menyusui, ibu memerlukan kalori tambahan sebesar 500 kkal. Energi yang dibutuhkan pun menjadi 15-25 persen lebih banyak, menurut jurnal Nutrients.

Bila ibu menyusui minum air kelapa, ibu akan memenuhi 29 persen kebutuhan fosfor harian yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Penelitian dari Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations memaparkan bahwa fosfor bermanfaat untuk memproduksi molekul adenosine triphosphate (ATP) yang berfungsi untuk menyimpan energi.

Gula alami dalam air kelapa juga menambah energi ibu menyusui. Menurut riset dari Advances in Nutrition, gula akan diubah menjadi glukosa (gula darah) yang nantinya digunakan sebagai sumber energi, terutama untuk otak.

6. Mencegah radikal bebas

Vitamin C (asam askorbat) dalam air kelapa bersifat antioksidan yang mencegah kerusakan akibat radikal bebas, seperti yang dibuktikan penelitian dari jurnal Annals of the Brazilian Academy of Sciences.

7. Menjaga kesehatan tulang dan gigi

Ibu menyusui membutuhkan asupan mineral berupa kalsium, magnesium, dan fosfor untuk menjaga tulang tetap sehat. Magnesium berguna untuk menyusun struktur dan menjaga kepadatan tulang. Penelitian yang dipaparkan Nutrition Journal menemukan, fosfor dan kalsium juga berguna untuk meningkatkan kepadatan tulang dan menguatkan strukturnya.

8. Meningkatkan kesehatan saluran pencernaan

Berdasarkan riset dari Cell Transplantation, asupan asam laurat air kelapa juga berguna untuk menjaga keseimbangan jumlah bakteri yang ada pada saluran pencernaan. Apabila jumlah bakteri tidak seimbang, hal ini akan memicu masalah pencernaan, seperti sembelit. Fakta ini juga dipaparkan pada riset dari jurnal Frontiers in Medicine.

