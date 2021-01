Rahasia Kecantikan Kajol di Usia 46, Suka Makan Ikan dan Tidur 8 Jam Sehari

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar film India tentu sudah akrab dengan Kajol. Aktris yang lahir dengan nama Kajol Mukerji ini populer lewat aktingnya di film Kuch Kuch Hota Hai (1998), Kabhi Kushi Kabhie Gham... (2001), dan My Name is Khan (2015).

Tak hanya piawai berakting, istri produser film Bollywood Ajay Devgan ini juga terkenal dengan kecantikannya. Terbukti, di usianya yang ke-46 tahun, wajahnya tak jauh berbeda dengan saat di puncak karier era 1990-an dan awal 2000-an.

Inilah rahasia kecantikan Kajol seperti dilansir Times of India, Sabtu, 26 Desember 2020.

1. Tak pernah tidur dengan makeup

Ibu beranak dua ini tak pernah tidur dengan makeup masih menempel di wajahnya. Selelah apa pun dia, Kajol akan selalu membersihkannya terlebih dahulu.

2. Rutinitas CTM

Setiap hari Kajol mengikuti rutinitas cleansing, toning, dan moisturizing (CTM). Dia menggunakan pembersih ringan yang tak membuat kulitnya kering, diikuti toner. Dia mengakhiri rutinitasnya dengan mengaplikasikan pelembap.

3. Cukup minum

Kajol memastikan diri minum cukup air setiap hari. Aktris ini percaya bahwa air yang diminum membuat kulitnya selalu berseri.

4. Menggunakan tabir surya

Satu hal yang sering kali kita abaikan tapi tak pernah dilupakan Kajol adalah menggunakan tabir surya. Itu bukan karena panasnya bisa membuat warna kulit lebih gelap, tapi karena radiasi sinar ultraviolet merusak warna dan tekstur kulit.

5. Suka makan ikan

Dia suka makan ikan karena membantu kulit lebih sehat. Kaya asam lemak omega 3, ikan disebut sebagai makanan yang sempurna untuk merawat kulit.

6. Olahraga setiap hari

Kajol berolahraga setiap hari sekitar 60-90 menit. Seperti diketahui, olahraga membantu mengeluarkan racun melalui keringat.

7. Tidur delapan jam

Kajol selalu berusaha tidur tepat waktu dan memastikan dia tidur delapan jam setiap hari.

8. Tertawa

Siapa pun yang mengenal Kajol pasti tahu bahwa dia sering tertawa hangat. Penelitian membuktikan bahwa tertawa adalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas. Penglihatan lebih jelas, kulit lebih cerah, dan rambut lebih berkilau.