Penyebab Kleptomania Seperti Putra Ji Sun Woo di The World of The Married

Drama Korea The World of The Married. Instagram.com/@jtbcdrama

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The World of The Married menceritakan tentang hubungan pernikahan Ji Sun Woo yang diperankan Kim Hee Ae. Ji Sun Woo harus menghadapi perselingkuhan suaminya Lee Tae Oh yang diperankan Park Hae Joon dengan Yeo Da Kyung yang diperankan oleh Han So Hee.

Meski pada akhirnya bercerai, kehidupan Ji Sun Woo dan putranya Lee Joon Young yang diperankan Jeon Jin Seo kembali terusik dengan kembalinya Lee Tae Oh dan Han So Hee ke kota Gosan. Bahkan mereka sempat mengalami teror dari orang suruhan Lee Tae Oh.

Setelah mengetahui ayahnya selingkuh dan akhirnya bercerai dengan ibunya, Lee Joon Young menghadapi gejolak emosinya sendiri. Dari teaser episode 13 The World of The Married, Sun Woo mengetahui bahwa putranya Lee Joon Young mengidap kleptomania.

Melansir laman Healtline, kleptomania, atau pencurian kompulsif, adalah tentang dorongan psikologis alih-alih keinginan untuk mendapat untung atau mendapatkan sesuatu yang material atau finansial, sebagaimana didefinisikan oleh Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, Edisi ke-5.

Kleptomania adalah kegagalan berulang untuk menahan keinginan mencuri. Dalam kebanyakan kasus kleptomania, orang tersebut mencuri hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Barang-barang yang dicuri seringkali bernilai kecil hingga tidak bernilai, dan mereka sering kali dengan mudah membeli barang tersebut jika mereka memutuskan untuk membayar. Ini tidak seperti kebanyakan kasus pencurian kriminal, di mana barang-barang dicuri karena kebutuhan atau karena harganya sangat mahal atau berharga.

Orang dengan kleptomania merasakan dorongan kuat untuk mencuri, dengan kecemasan, ketegangan, dan gairah yang mengarah pada pencurian dan merasakan kesenangan dan kelegaan selama pencurian. Banyak kleptomaniak juga merasa bersalah atau menyesal setelah tindakan mencuri selesai, tetapi kemudian tidak mampu menahan keinginan itu.

Orang dengan kleptomania juga biasanya mencuri secara spontan dan sendirian. Tidak seperti pencurian kriminal, barang-barang yang dicuri oleh orang-orang kleptomania jarang digunakan. Mereka kemungkinan besar akan menyembunyikannya, membuangnya, atau memberikannya kepada teman dan keluarga.

Berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap kleptomania. Genetika dan biologi dapat menjelaskan sebagian penyebabnya, yang meliputi memiliki penyakit mental lain, termasuk gangguan bipolar, gangguan kecemasan, gangguan penggunaan zat, atau gangguan kepribadian, masalah dengan kadar serotonin yang rendah, menyebabkan peningkatan perilaku impulsif.

Selain itu hubungan dengan gangguan kecanduan, karena mencuri dapat melepaskan aliran dopamin yang menjadi kecanduan, ketidakseimbangan dalam sistem opioid otak, yang mengontrol desakan, riwayat keluarga kleptomania atau kecanduan, menjadi perempuan, karena dua pertiga dari orang yang didiagnosis dengan kleptomania adalah perempuan serta trauma kepala, seperti gegar otak

Trauma psikologis, terutama trauma pada usia muda, juga dapat berkontribusi pada perkembangan kleptomania. Disfungsi keluarga juga dapat menyebabkan anak-anak mencuri, yang dapat mengakibatkan kecenderungan kleptomania ketika dikombinasikan dengan gangguan mood atau kecanduan lainnya.

Kleptomania sangat sulit diobati sendirian, jadi mendapatkan pertolongan medis adalah keharusan bagi sebagian besar yang mengalaminya. Perawatan biasanya melibatkan kombinasi psikoterapi dan obat-obatan, yang dapat mengatasi pemicu dan penyebab.

Terapi perilaku kognitif paling umum digunakan untuk mengobati kleptomania. Dengan jenis perawatan ini, terapis Anda akan membantu Anda belajar untuk menghentikan perilaku buruk dan mengatasi kognisi yang menyebabkannya. Sedangkan obat-obatan dapat diresepkan untuk mengatasi suasana hati yang terkait atau gangguan kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan obsesif-kompulsif. Dokter mungkin meresepkan inhibitor reuptake serotonin selektif atau obat kecanduan yang menyeimbangkan opioid untuk menyeimbangkan kimia otak yang menyebabkan dorongan untuk mencuri.

Meskipun kleptomania tidak dapat disembuhkan, itu dapat diobati. Perawatan dan kehati-hatian terus menerus diperlukan untuk menghindari kekambuhan kleptomania.