Ardi Bakrie Melirik Wanita Lain, Anak Nia Ramadhani Lakukan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Anak sulung Nia Ramadhani, Mikhayla Zalindra Bakrie melarang ayahnya Ardi Bakrie melirik perempuan lain. Hal ini terungkap melalui video singkat yang diunggah Nia Ramadhani melalui Instagram Stories.

Video singkat tersebut kemudian diunggah kembali olah akun gosip @lambenyinyir. Di video terlihat Nia Ramadhani, Ardie Bakrie dan Mikhayla Zalindra Bakrie sedang berjalan bersama di sebuah gedung. Selain itu juga terdengar, Mikhayla mengucapkan

Dalam video itu, Mikhayla Zalindra Bakrie terdengar mengucapkan, "No no papa don't look at another girl," kepada sang ayah yang sedang berjalan sambil menggandengnya. Sedangkan Nia Ramadhani yang merekam video itu pun hanya tertawa santai melihat ulah putrinya.

"Papa mah genit. Liat ini aja," kemudian memamerkan wajah cantiknya di depan kamera. Sikap santai Nia Ramadhani itu jelas terlihat untuk menggoda sang suami agar tidak genit dengan wanita lain.

Video itu tentu menyita perhatian netizen. Terutama cara Nia Ramadhani yang santai menanggapi suaminya melirik perempuan lain. "Keren yaa nia santai banget nanggepinnya," kata salah satu netizen. "Suka bgt emang gw ama gaya nya nia engga cemburu sm sx, cool baby girl," kata netizen lainnya.

